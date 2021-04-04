Oruç tutarken zayıflanır mı bu 6 besin metabolizmayı hızlandırıyor!
Ramazanda uzun süren açlık ve hareketsizlik nedeniyle yavaşlayan metabolizma, kilo alımına yol açabiliyor. Yavaşlama eğilimi gösteren metabolizmayı sahur ve iftar sofraları için seçilecek doğru menülerle hızlandırmanın yollarını paylaştık.
Bu planlamayı doğru fiziksel aktiviteler ve metabolizmayı hızlandıran besinlerle destelemek de kilo vermeyi kolaylaştırıyor, sağlığı olumlu etkiliyor. Metabolizmayı hızlandıran besinleri tüketirken miktarına ve sıklığına çok dikkat edilmesi gerekmektedir. Mutlaka sahura kalkılmalı, iftarda yemeğe çok yüklenmemeli, sıvı tüketimine dikkat edilmelidir. Dyt. Aslıhan Altuntaş, ramazan ayında metabolizmayı hızlandırmak için önemli önerilerde bulundu.
KEFİR: Her gün 1 su bardağı kadar kefir tüketerek bağırsak mikrofloranızın yararlı bakterilerce zenginleşmesini sağlayabilirsiniz. Yapılan birçok çalışma probiyotiklerin kilo verme üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermektedir. Kefir de güçlü bir probiyotik kaynağıdır. Bu nedenle düzenli kefir tüketimi kilo verme süreçlerini olumlu etkilemektedir. Sahur öncesinde tüketeceğiniz 1 su bardağı kefir ile metabolizmanızı destekleyebilir kilo verme sürecinizi kısaltabilirsiniz.
YUMURTA: Örnek protein olarak bilinen yumurta verdiği tokluk hissi sayesinde gün içerisindeki enerjinizin yüksek kalmasına yardımcı olur. İçerdiği lesitin sayesinde de karaciğerin yenilenmesine yardımcı olur. Karaciğer tek başına vücuttaki birçok işlevin ana organıdır onun yenilenmesi demek vücudun yenilenmesi demektir. Bu sayede metabolizmanızın yenilenmesine destek olur ve kilo verme süreçlerini kolaylaştırır. Kolesterol yüksekliği gibi bir sağlık probleminiz yoksa gönül rahatlığı ile sahur sofralarınızda 1 yumurta tüketebilirsiniz.
YOĞURT: Günde 1-2 su bardağı kadar yoğurt tüketerek bağırsak motilitenizin düzenlenmesine katkıda bulunabilir aynı zamanda yağ yakımını hızlandırabilirsiniz. Bu yoğurdu iftarda 1 su bardağı kadar iftardan 2 saat sonra yine 1 su bardağı kadar tüketebilirsiniz.