Oruç tutarken zayıflanır mı bu 6 besin metabolizmayı hızlandırıyor!

YUMURTA: Örnek protein olarak bilinen yumurta verdiği tokluk hissi sayesinde gün içerisindeki enerjinizin yüksek kalmasına yardımcı olur. İçerdiği lesitin sayesinde de karaciğerin yenilenmesine yardımcı olur. Karaciğer tek başına vücuttaki birçok işlevin ana organıdır onun yenilenmesi demek vücudun yenilenmesi demektir. Bu sayede metabolizmanızın yenilenmesine destek olur ve kilo verme süreçlerini kolaylaştırır. Kolesterol yüksekliği gibi bir sağlık probleminiz yoksa gönül rahatlığı ile sahur sofralarınızda 1 yumurta tüketebilirsiniz.