Oruç tutarken cildiniz kırışmasın susuz kalmak göz çevresini etkiliyor!
Oruç tutarken alınacak bazı tedbirler ile cildin eski sağlıklı görünümünü korumak mümkün. Memorial Ataşehir Hastanesi Dermatoloji Uzmanları “Ramazan ayında cilt sağlığının korunması” hakkında bilgi verdi.
Oruç tutarken ciltte görülen cansızlaşma ve rengin soluklaşması pek çok kişinin ortak derdidir. Uzun süre aç ve susuz kalınması sonucu ciltte kurumalar, pullanmalar meydana gelir.Peki bu durumda ne yapılması gerekir?
Susuz kalmak en çok göz çevresini etkiliyor
Su, sağlıklı ve ışıltılı bir cilt için en gerekli maddelerin başında gelir. Kadın vücudunun yaklaşık yüzde 50’si, erkeğin ise yüzde 60’ı sudan oluşur. Susuz kalırsak önce cildimizde kuruma, ince kırışmalar ve sarkmalar görülebilir. Özellikle göz çevresi bu durumdan etkilenir. Bu nedenle öncelikle orucu açarken, takiben yemekten 45 dakika sonrasında yatana kadar ve mümkün olduğunca sahur vaktinde kaliteli kaynak suyu içmeye çalışılmalıdır.
Nemlendirici ihmal edilmemeli
Ayrıca gün boyunca içinde bulunduğumuz sonbahar dönemini de göz önüne alarak hekimin önereceği uygun nemlendiriciler, kullanılmalıdır. Göz çevresine mutlaka nemlendirici sürülmeli, cildimiz yumuşak ürünlerle temizlenmelidir.
Yine de kurumalar olursa hekiminizin önereceği dermokozmetik nemlendirici maskeler haftalık olarak uygulanabilir. Sadece yüz değil, eller, ayaklar, tüm vücut nemlendirilmelidir. Hücrelerin nem kaybı böylece minimuma inecektir.