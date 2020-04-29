Oruç tutarken cildiniz kırışmasın susuz kalmak göz çevresini etkiliyor!

Susuz kalmak en çok göz çevresini etkiliyor

Su, sağlıklı ve ışıltılı bir cilt için en gerekli maddelerin başında gelir. Kadın vücudunun yaklaşık yüzde 50’si, erkeğin ise yüzde 60’ı sudan oluşur. Susuz kalırsak önce cildimizde kuruma, ince kırışmalar ve sarkmalar görülebilir. Özellikle göz çevresi bu durumdan etkilenir. Bu nedenle öncelikle orucu açarken, takiben yemekten 45 dakika sonrasında yatana kadar ve mümkün olduğunca sahur vaktinde kaliteli kaynak suyu içmeye çalışılmalıdır.