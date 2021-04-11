Oruç tutarken baş ağrısı nasıl geçer işte ağrıyı gidermenin yolları!

Nefes egzersizleri ağrıyı geçirebilir

"Buna daha önce hiç mide ya da karın ağrısı yaşamamış oruçlu kişide çok şiddetli bir karın ağrısının başladığı, buna bağırsak düzeninde bozukluğun eşlik ettiği, beraberinde kusma gibi belirtilerin ortaya çıktığı durumu örnek olarak verebiliriz. Ayda iki, üç migren atağı olan ve koruyucu tedavisi süren migren hastası ilaç alım saatini iftar, sahur saatlerine göre düzenleyebilir. Eğer kişinin ağrıları hafif ve orta şiddetteyse kişi nefes ya da gevşeme egzersizleriyle bu ağrıyı geçirebilir, ama ağrıyı yaşayan kişinin bu egzersizleri nasıl uygulayacağını bilmesi gerekiyor.