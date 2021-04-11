Oruç tutarken baş ağrısı nasıl geçer işte ağrıyı gidermenin yolları!
Uzun süre aç ve susuz kalmak bir süre sonra baş ağrılarına yol açabiliyor. Eğer çok şiddetli bir ağrınız yoksa bozmadan bu ağrıları gidermek mümkün.
Ağrı Uzmanı Prof. Dr. Ayşen Yücel, yaptığı yazılı açıklamada, açlık ve susuzluğun başta mide ve bağırsak sisteminden kaynaklananlar olmak üzere çok çeşitli ağrılara neden olabildiğini ifade etti.
Kafeine bağımlılık da ağrı yapıyor
Uzun süren açlık sonucu kişide kan basıncı oynamaları, ani kan şekeri düşmesi, gerilime bağlı olarak şiddetli baş ağrısı gelişebildiğini bildiren Yücel "Açlık, migren gibi kronik ağrıları da tetikleyebilir. Kafeinli içeceklere bağımlılığı olan kişiler de şiddetli baş ağrısı çekebilirler" bilgisini verdi.
Eğer vücutta daha önce karşılaşılmamış, akut ağrı denilen, ani başlayan ve vücutta meydana gelen herhangi bir bozukluğun habercisi olan bir ağrı varsa bunu ciddiye almak gerektiğine değinen Yücel, şunları kaydetti:
Nefes egzersizleri ağrıyı geçirebilir
"Buna daha önce hiç mide ya da karın ağrısı yaşamamış oruçlu kişide çok şiddetli bir karın ağrısının başladığı, buna bağırsak düzeninde bozukluğun eşlik ettiği, beraberinde kusma gibi belirtilerin ortaya çıktığı durumu örnek olarak verebiliriz. Ayda iki, üç migren atağı olan ve koruyucu tedavisi süren migren hastası ilaç alım saatini iftar, sahur saatlerine göre düzenleyebilir. Eğer kişinin ağrıları hafif ve orta şiddetteyse kişi nefes ya da gevşeme egzersizleriyle bu ağrıyı geçirebilir, ama ağrıyı yaşayan kişinin bu egzersizleri nasıl uygulayacağını bilmesi gerekiyor.