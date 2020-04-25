Oruç tutanların gündüz uyuması doğru mu?
Öğle uykusu uyuyanların uyumayanlara göre kalp krizi geçirme riski yarı yarıya düştüğü uyarısında bulunan Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, önemli tavsiyelerde bulunuyor.
Memorial Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, Ramazan ayının özellikle kalp hastalarını uyarıyor, sağlıklı kişilerin de oruç tutarken günde en az iki saat uyumalarını öneriyor.
Oruç tutanlar için gündüz uykusu şart!
Öğle saatlerinde ya da öğle sonrası bir saatlik uyku, son derece dinlendiricidir ve vücuttaki bütün stresi alır. Uyuduktan sonra geri kalan zamanı daha verimli değerlendirmeyi sağlar.
Öğle uykusu uyuyanların uyumayanlara göre kalp krizi geçirme riski yarı yarıya düşmektedir. Çünkü uykuda beden ile birlikte ruhsal dinlenme de vardır. Fizik olarak uykusuzluğa dayanılabilir ama ruhsal olarak dayanmak mümkün değildir.
Ruhsal gerilim de vücutta zararlı hormonların salgılanmasına neden olur bu da kalp krizi riskini tetikler.Eğer hafta içi gündüz uykusu mümkün değilse hafta sonu çok iyi uyumaya özen gösterilmelidir.