Oruç tutan kalp hastaları dikkat Kardiyoloji Uzmanı uyardı!
Pediatrik Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alpay Çeliker, kalp ritim bozukluğu olan hastalarla kalp yetmezliği şikayeti yaşayan çocuk veya genç hastaların oruç tutması konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
Kalp yetmezliği şikayeti yaşayan çocuk veya genç hastanın oruç tutmasının sakıncalı olabileceğini belirten Pediatrik Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alpay Çeliker, AA muhabirine önemli bilgiler verdi.
Çeliker "Özellikle kalp yetmezliği skorlamasında sınıf 3 veya 4 olan hastalar bu gruba girebilirler. Kalp yetmezliği şikayeti yaşayan çocuk veya genç hastanın oruç tutması, kalbin kasılma problemleri ve dolaşım içinde bulunan sıvı miktarının artmasına bağlı olarak gündelik fiziksel ihtiyaçlarını devam ettirmekte dahi güçlük çekmesi nedeniyle sakınca gösterebilir. Özellikle kan basıncı düşük olan hastalar bu sürede kendilerini daha kötü hissedebilirler.
Hamilelerin şikayetleri artabilir
Önemli akciğer damar hipertansiyonu olan hastalarda ve kan oksijeninin düşüklüğü ile seyreden hastalarda oruç tutmak sorun yaşamalarına neden olabilir. Karmaşık doğuştan kalp hastalığı olan hamilelerin oruç tutması şikayetlerinin artmasına neden olabilir." ifadelerinde bulundu.
İlaç saatleri düzenlenmeli
Prof. Dr. Çeliker, "Kalp ritim bozukluğu olan hasta, ilaçlarının uygun şekilde düzenlenmesi ve genel kurallara uyulması şartıyla oruç tutabilir fakat bu sürede aşırı sıcakta kalmak ve ciddi fiziksel aktiviteler kısıtlanmalıdır." diyerek, ilaç saatlerinin sahur ve iftar saatlerine göre düzenlenmesi gerektiğini belirtti.