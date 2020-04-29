Oruç tutan kalp hastaları dikkat Kardiyoloji Uzmanı uyardı!

Çeliker "Özellikle kalp yetmezliği skorlamasında sınıf 3 veya 4 olan hastalar bu gruba girebilirler. Kalp yetmezliği şikayeti yaşayan çocuk veya genç hastanın oruç tutması, kalbin kasılma problemleri ve dolaşım içinde bulunan sıvı miktarının artmasına bağlı olarak gündelik fiziksel ihtiyaçlarını devam ettirmekte dahi güçlük çekmesi nedeniyle sakınca gösterebilir. Özellikle kan basıncı düşük olan hastalar bu sürede kendilerini daha kötü hissedebilirler.