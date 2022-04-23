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'Ortalık çok tehlikeli' diyen Mehmet Ali Erbil aylık rutinini yaptı: Başıboş bırakılmaması lazım

'Ortalık çok tehlikeli' diyen Mehmet Ali Erbil aylık rutinini yaptı: Başıboş bırakılmaması lazım

Sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil, 2011 yılında boşandığı Tuğba Coşkun ve 15 yaşındaki oğlu Ali Sadi Erbil ile bir araya geldi.

'Ortalık çok tehlikeli' diyen Mehmet Ali Erbil aylık rutinini yaptı: Başıboş bırakılmaması lazım

Mehmet Ali Erbil, 2018 yılında önce evinin banyosunda ayağının kayması sonucu düşmüş ve kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu. 

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'Ortalık çok tehlikeli' diyen Mehmet Ali Erbil aylık rutinini yaptı: Başıboş bırakılmaması lazım

Kaçış sendromu (Kılcal damarlardan sıvı sızıntıları sonucu kan basıncında hızlı düşüş ile ilişkili akut ve şiddetli tekrarlayan ataklar) hastalığı da nükseden ünlü şovmen, başarılı geçen tedavisinin ardından 'Çarkıfelek' programı ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

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'Ortalık çok tehlikeli' diyen Mehmet Ali Erbil aylık rutinini yaptı: Başıboş bırakılmaması lazım

65 yaşındaki sanatçı, eski eşi Tuğba Coşkun ve oğlu Ali Sadi Erbil ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

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'Ortalık çok tehlikeli' diyen Mehmet Ali Erbil aylık rutinini yaptı: Başıboş bırakılmaması lazım

Erbil, basın mensuplarının “Mehmet Ali Bey sizi çok sağlıklı gördük, ailecek de iftar yaptınız sanırım" sözleri üzerine, “Evet arkadaşlar, Ali Sadi ve annesi ile her ay olduğu gibi yine buluştuk." dedi .

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