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Ortalık bir anda savaş alanına döndü! Gece yarısı feci kaza ölüler var

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Ortalık bir anda savaş alanına döndü! Gece yarısı feci kaza ölüler var

Manisa Alaşehir'de otomobilin karşı yönden gelen kamyonet ile çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Ortalık bir anda savaş alanına döndü! Gece yarısı feci kaza ölüler var

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

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Ortalık bir anda savaş alanına döndü! Gece yarısı feci kaza ölüler var

Alaşehir'de S.Ö'nün kullandığı otomobille karşı yönden gelen M.G. idaresindeki kamyonet, Toygar Mahallesi yolunda çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi

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Ortalık bir anda savaş alanına döndü! Gece yarısı feci kaza ölüler var

Olay yerinde hayatını kaybetti

Kazada otomobildeki yolculardan Furkan Öztürk'ün (20), olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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Ortalık bir anda savaş alanına döndü! Gece yarısı feci kaza ölüler var

Yaralılar tedavi altında

Otomobildeki sürücü S.Ö. yolcular M.Ç. (20), M.A. (21) ve S.M. (20) ile kamyonet sürücüsü M.G. ile kamyonetteki yolcu B.U. yaralandı.

Yaralılar, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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