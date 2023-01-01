Ortalık bir anda savaş alanına döndü! Gece yarısı feci kaza ölüler var

Yaralılar tedavi altında

Otomobildeki sürücü S.Ö. yolcular M.Ç. (20), M.A. (21) ve S.M. (20) ile kamyonet sürücüsü M.G. ile kamyonetteki yolcu B.U. yaralandı.

Yaralılar, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.