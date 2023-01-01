Ortalık bir anda savaş alanına döndü! Gece yarısı feci kaza ölüler var
Manisa Alaşehir'de otomobilin karşı yönden gelen kamyonet ile çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
Alaşehir'de S.Ö'nün kullandığı otomobille karşı yönden gelen M.G. idaresindeki kamyonet, Toygar Mahallesi yolunda çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi
Olay yerinde hayatını kaybetti
Kazada otomobildeki yolculardan Furkan Öztürk'ün (20), olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralılar tedavi altında
Otomobildeki sürücü S.Ö. yolcular M.Ç. (20), M.A. (21) ve S.M. (20) ile kamyonet sürücüsü M.G. ile kamyonetteki yolcu B.U. yaralandı.
Yaralılar, Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.