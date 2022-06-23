Ortalama 100 yıl yaşanan bölge insanları bu gıdaları öneriyor!

Mavi bölge diye adlandırılan bölgedeki insanların yaşam süreleri diğer bölgedeki insanlara göre daha fazla uzun. Bu bölgede yaşayan insanların yeme alışkanlıkları ise bizimkilere göre oldukça farklı.

"Mavi Bölge" insanlarının aslında çok sık atıştırmadıklarını veya normalde bildiğimiz sık sık kalorili beslenme sisteminden uzak olduklarını söyleyebiliriz.

Fakat bazı yeme alışkanlıklarını uygulamak için atıştırmalık seçimlerinizi göz atabilirsiniz. Yüksek oranda işlenmiş atıştırmalık yiyecekleri daha sağlıklı seçeneklerle değiştirebilirsiniz.