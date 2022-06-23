Ortalama 100 yıl yaşanan bölge insanları bu gıdaları öneriyor!
Mavi yaşam, bir diğer adıyla mavi bölge olarak adlandırılan bölgede yaşayan insanların ortalama yaşam süresi 100 yıl olarak biliniyor. Burada yaşayan insanların beslenme alışkanlıkları diğer bölgedeki kişilere göre oldukça farklı. İşte mavi bölge insanlarının her gün tükettikleri ve tüketilmesini önerdikleri yiyecekler...
Ortalama yaşam süresi 100 yılın üzerinde olan insanların yeme içme alışkanlıkları günümüz yaşam standartlarına göre oldukça farklılık gösteriyor.
Mavi bölge diye adlandırılan bölgedeki insanların yaşam süreleri diğer bölgedeki insanlara göre daha fazla uzun. Bu bölgede yaşayan insanların yeme alışkanlıkları ise bizimkilere göre oldukça farklı.
"Mavi Bölge" insanlarının aslında çok sık atıştırmadıklarını veya normalde bildiğimiz sık sık kalorili beslenme sisteminden uzak olduklarını söyleyebiliriz.
Fakat bazı yeme alışkanlıklarını uygulamak için atıştırmalık seçimlerinizi göz atabilirsiniz. Yüksek oranda işlenmiş atıştırmalık yiyecekleri daha sağlıklı seçeneklerle değiştirebilirsiniz.
Fındık
Fındık, bu bölgede yaşayan insanların ortak atıştırma alışkanlıklarından biri.
Örneğin; National Geographic dergisinin yayınlanan bir sayısına göre, Loma Linda'da her gün fındık yiyen Adventistlerin, çok sık fındık yemeyenlere göre daha uzun bir yaşam beklentisine, daha düşük kolesterol oranlarına, daha az iltihaplanmaya ve daha düşük kan basıncına sahip oldukları bulundu.
American Journal of Lifestyle Medicine'den bir rapor, beş Mavi Bölge topluluğunun hepsinin çoğunlukla bitki bazlı olduğunu ve sadece ara sıra et tükettiğini belirtiyor. Bu nedenle diyet yağlarının çoğunu fındık ve zeytinyağı gibi gıdalardan alırlar.
Tam buğday tostu
Konu ekmek olduğunda, dünyadaki en uzun süre yaşayan insanların hepsinin ortak noktalarından bir diğeri; beyaz ekmek yememeleridir.
Bunun yerine "Mavi Bölge" toplulukları kepekli tahıllar içeren ekmekler tüketiyorlar.
Hızlı bir atıştırmalık isterseniz ve karbonhidrat ihtiyacınız bulunuyorsa peynir ve domates ile hazırlayacağınız lezzetli bir tam buğday ekmeği ile yapılmış tost, en iyi atıştırmalık veya hafif bir öğün olarak tüketilebilir.