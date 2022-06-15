Ortaköy'ün kumpircisi şüpheli şekilde öldü! Eve girenler şok oldu 'Ölümümden bahar sorumlu'

Dövdüğü sevgilisi evi terkedince...

Birbirlerine aşık olan ikili, Mecidiye Mahallesi’nde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katındaki dairede yaşamaya başladı. Bu süreçte Yüksel Duman, sevgilisi A.P.’ye yaşadıkları binanın giriş katında bir de giyim mağazası açtı. Ancak bir süre sonra ikili arasında şiddetli geçimsizlik nedeniyle tartışmalar yaşanmaya başladı. Kavgaya dönüşen olaylar sonrasında A.P., fiziki şiddet görmesi üzerine evden ayrılarak Güngören’e gitti.