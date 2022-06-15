Ortaköy'ün kumpircisi şüpheli şekilde öldü! Eve girenler şok oldu 'Ölümümden bahar sorumlu'
İSTANBUL Ortaköy’de kumpir dükkanları ve apart otel sahibi 53 yaşındaki iş adamı, sevgilisiyle yaşadığı evinde ölü bulundu. Elinde tabanca olan ancak vücudunda herhangi bir iz bulunamayan adamın eşine, “Ölümümden Bahar sorumludur” yazılı bir not bıraktığı ortaya çıktı.
Ortaköy’ün ünlü kumpircisi sevgilisiyle yaşadığı evinde ölü bulundu. Olay, dün saat 18.30 sıralarında Beşiktaş Ortaköy’de meydana geldi. İddiaya göre 3 kumpir dükkanı ve apart otel sahibi olan evli ve 4 çocuk babası 53 yaşındaki Yüksel Duman, bir süre önce Bahar ismini kullanan Özbekistan uyruklu A.P. ile tanıştı.
Dövdüğü sevgilisi evi terkedince...
Birbirlerine aşık olan ikili, Mecidiye Mahallesi’nde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katındaki dairede yaşamaya başladı. Bu süreçte Yüksel Duman, sevgilisi A.P.’ye yaşadıkları binanın giriş katında bir de giyim mağazası açtı. Ancak bir süre sonra ikili arasında şiddetli geçimsizlik nedeniyle tartışmalar yaşanmaya başladı. Kavgaya dönüşen olaylar sonrasında A.P., fiziki şiddet görmesi üzerine evden ayrılarak Güngören’e gitti.
Yakınları korkunç manzarayla karşılaştı
Sahibi olduğu kumpir dükkanlarının bulunduğu yere çok yakın olması nedeniyle Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi’ndeki evine de nadir gittiği öğrenilen Yüksel Duman, önceki gün gece yarısı Mecidiye Mahallesi’ndeki evine geldi. O andan sonra Duman’dan bir daha haber alınmadı. Ailesinin kendisine ulaşamaması üzerine yaşadığı adrese giden yakınları, eve çilingir yardımıyla girince korkunç manzarayla karşılaştı. Yüksel Duman’ın yerde hareketsiz yattığını gören yakınları, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
“Ölümümden Bahar sorumludur” notu bırakmış
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Duman’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, binanın bulunduğu kısma güvenlik şeridi çekerek önlem aldıktan sonra daireye girdi. Evde yapılan incelemelerde Yüksel Duman’ın elinde tabanca, yerde 1 adet kovan ve duvarda da bir mermi girişi olduğu tespit edildi.