Ortak yayına ilişkin Armağan Çağlayan'dan olay Fatih Portakal iddiası
Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım ortak yayınına ilişkin, Armağan Çağlayan'dan Fatih Portakal hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı.
Türkiye'nin gündemine oturan Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım ortak yayına ilişkin bir yorum da ünlü yapımcı Armağan Çağlayan'dan geldi. Ünlü televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan gazeteci Fatih Portakal hakkında ilginç bir iddia ortaya attı.
Fatih Portakal, sosyal medya hesabı Twitter'dan "İsmail Küçükkaya'nın işini iyi yaptığını, kendi tarzı içinde kalıp taraflara adil şekilde davrandığını düşünenlerdenim. Umarım gelecek seçimlerde liderleri yine bu şekilde bir arada görebiliriz" yorumunda bulundu.
Portakal'ın bu paylaşımından sonra Armağan Çağlayan da zaman zaman FOX yayınlarında ortak program yapan İsmail Küçükkaya ve Fatih Portakal hakkındaki ilginç bir dedikodudan bahsetti.
Çağlayan ikili hakkında şu yorumda bulundu: "Yayına dair ilk gözlem ve dedikodu: Fox tv'deki tartışmadan önceki yayında, Fatih Portakal moderatör olarak yok. Fox TV Ankara temsilcisi ve genel yayın yönetmeni var. Sanıyorum Fatih Portakal demiş ki, "ben kanalın anchormaniyim, kimsenin uvertürü olamam."