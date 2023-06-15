Ortadoğu'da bir ilk! Katar'ın sevimli pandaları!
Çin'in 2022 Dünya Kupası öncesi Katar'a hediye ettiği pandalar, başkent Doha'da inşa edilen "Panda Evi"nde yaşıyor
Çin'in Katar'a hediyesi panda çiftinin yaşadığı park, ülkenin en önemli turizm destinasyonlarından biri oldu.
Katar'da geçen yıl düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi Çin'den getirilen sevimli pandalar, başkent Doha'ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki El-Hor Parkı yanında inşa edilen "Panda Evi"nde yaşıyor.
Orta Doğu bölgesinde bir ilk olarak tarihe geçen ev, Çin'in Minshan Dağları'ndaki pandaların doğal yaşam alanlarına birebir uygun şekilde tasarlandı.
Panda Evi sayesinde Katar da pandaların yaşadığı 20. ülke olarak kayıtlara geçti.