Orta Doğu’nun ikonu Maya Diab Günay Restaurant’ta hayran bıraktı!
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Dünyaca ünlü sanatçı Maya Diab, Günay Restaurant’ta yoğun ilgiyle karşılandığı bir konserle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Ünlü isimlerin de katıldığı etkinlikte Diab, yoğun sevgi karşısında performansını 2 saat 20 dakikaya uzattı. Konserin Şubat ayında tekrar düzenleneceği öğrenildi.
Dünyaca ünlü ikonik star Maya Diab geçtiğimiz akşam Günay Restaurant’ta hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
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Günler öncesinden rezervasyonları dolan ünlü starı dinlemeye Gülsah Saraçoğlu, Gonca Vuslateri, Niyazi Mete gibi tanınmış isimlerin yanı sıra yerli ve yabancı misafirler de yoğun ilgi gösterdi.
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Unutulmaz gecede Maya Diab 90 dakikalık repertuarının dışına çıkarak gördüğü yoğun sevgi karşısında yaklaşık 2 saat 20 dakika sahnede kaldı.
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Yoğun ilgi gören konserin Şubat ayında yeniden yapılacağı öğrenildi.
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