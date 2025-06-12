Orta Doğu'daki gerginlik altın fiyatlarını uçurdu! Gram ve çeyrek altına bakın
Orta Doğu'da artan gerginlik ve zayıflayan dolar endeksi varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Altın fiyatlarında tam gaz yükseliş var. Yatırımcı gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar diye merak ediyor. İşte altın piyasası...
Ortadoğu’da yükselen tansiyon, piyasaları etkisi altına aldı. Gerginlik, yatırımcıları güvenli limanlara yöneltti. Ons altın 3.377 dolara çıkarak tarihi zirveyi test etti. Uzmanlar, gerilimin daha da tırmanması halinde altın fiyatlarında yeni rekorların kırılabileceğini belirtiyor.
Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 4 bin 226 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 258 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 20 liradan, cumhuriyet altını 27 bin 960 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı yüzde 0,6 primle 3 bin 375 dolardan işlem görüyor.