Örnek ödeme tablosu ortaya çıktı! Kredi kartı ve kredi borcu nasıl yapılandırılacak?
Merkez Bankası ve BDDK, bireysel kredi kartı borçları için yeni bir yapılandırma düzenlemesi yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Ayrıca, kredi kartı asgari ödeme oranlarında da değişiklik yapıldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bireysel kredi kartlarına ilişkin eş güdümlü adımlar atıldı.
Kredi kartında yapılandırma nasıl olacak, yapılandırmada faiz uygulanacak mı?...İşte merak edilenler.
1- Kredi kartında yapılandırma nasıl olacak?
Bireysel kredi kartında dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyenler, mevcut kredi kartı borç bakiyelerini 60 aya kadar taksitlendirebilecek. Her aya düşen taksit miktarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek.
2- Kredi kartı kullanılmaya devam edilecek mi?
Kredi kartında yapılandırılan meblağ dışında kalan bakiyenin kullanımı devam edebilecek. Örneğin, 100 bin lira borcun 50 bin lirası yapılandırıldı. Bu durumda kart sahipleri, kalan 50 bin liralık dilimi kullanabilecek. Yapılandırılan borcunun en az yarısı ödeninceye kadar ilgili bankadaki kredi kartı limiti artırılamayacak.
3- Yapılandırmada faiz uygulanacak mı?
Bireysel kredi kartlarını yapılandırmada kullanılacak faiz oranı yüzde 3.11 olacak. Ancak buna yüzde 15 Kredi Kaynak Destekleme Fonu (KKDF) ve yüzde 5 Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) eklenecek. Böylece, yapılandırmada faiz yüzde 3.73 olacak. (Bazı bankaların çeşitli kampanyalarla faiz oranını aşağı çekebileceği de belirtiliyor.) Bu oran mevcut kredi faizi oranlarından yüzde 1 daha düşük olduğu için vatandaşa rahat bir nefes aldıracak. 100 bin TL'lik bir borcun 60 ay vadeyle yapılandırılması durumunda aylık ödeme 4.200 TL civarında olacak.