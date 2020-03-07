Örnek kadınlar herkese ümit saçıyor kadınların yapamayacağı iş yok
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadının gücünü ve neleri başarabildiğini gösteren çok sayıda örnek kadın haber oluyor. İnternethaber, bu sabah ajanslara düşen haberlerden sadece birkaçını derledi ve örnek kadınlarımızın hikayelerini derledi.
ORDU'nun, bir dönem kadına şiddet olayları ile gündeme gelen Mesudiye ilçesinde, şiddet olaylarının önlenmesi için başlatılan ve Türkiye'nin ilk kadın Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Şenay Haydar'ın öncülük ettiği proje ile yüzde yüz başarı elde edildi. Fahri hemşehrilik beratı verilerek görev süresinin sona ermesiyle başka bir ile tayin olan Şenay komutanın ardından ilçede geçen 5 yılda kadına şiddete dair tek bir olay dahi yaşanmadı. Küskünlüklerin de kalktığı ilçede aileler mutlu bir yaşam sürüyor.
Kendi gitti projesi yaşıyor
Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, Şenay komutanın projesinde büyük başarı elde edildiğini, projenin Türkiye'ye de örnek olduğunu belirterek, "Artık Mesudiye ilçemizde kadına şiddet yok. Belediye, Sivil Toplum örgütleri ve muhtarlıklarımız bu konuda çeşitli etkinlikler çalışmalar yapıyor. Halen bu çalışmalar devam ediyor. İlçemizde kadına karşı şiddet olayı artık bitti, bizde elimizden geldiğince bu projeyi halen yaymaya devam ediyoruz" dedi.
'Erkek işi yapamazsın' dediler, şimdi ustalara taş çıkartıyor
Mersin'de, 6 yıl önce eşinin demir doğrama dükkanına yardıma giden 3 çocuk annesi Fatma Kalkan (42), algıları yıkarak demirci ustası oldu. Kızı ile birlikte demir dövüp, kaynak yapan Kalkan, evde oturan kadınlara da çalışmaları ve kendi ayakları üzerinde durmaları konusunda çağrıda bulunu. Eyüp Kalkan ise çevredekilerin olumsuz yaklaşımına aldırış etmediklerini belirterek "Dışarıdan bakanlar 'kadın bu işi yapamaz, bu erkek işi' dediler ama öyle olmadığını herkese gösterdiler. Şimdi en iyi ustalara taş çıkartıyorlar." dedi.
Annesine özendi okuldaki tek kız oldu
Fatma Kalkan'ın kızı Emine de kendisi gibi demir doğrama dükkanında çalışıyor. 10 yıldır babası ve annesi ile birlikte çalışan Emine, "Bu işe merak saldım. Çıraklık okulunda metal bölümünde okuyorum. Okulda tek kız öğrenci benim. Çalışırken büyük bir ilgi görüyorum. Bizi gören merak edip yanımıza geliyor. Fotoğraf çektiriyor. Burada kaynak yapıyorum, ferforje işi yapıyorum. Bıçaklar, ziraat malzemeleri yapıyoruz. İşimi çok seviyorum" dedi.