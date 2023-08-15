Ormandan bedavaya topluyor! Kilosunu 2 bin 500 liraya yok satıyor

Bahar döneminde yoğun yağış alan Akseki'de ortaya çıkan kuzugöbeği mantarları vatandaşın gelir kapısı olmaya devam ediyor. Doğadan toplanan kuzugöbeği mantarlarının tazesi kilosu 300 TL'ye, kurutulmuşunun kilosu ise 2 bin 500 TL'ye kadar alıcı buluyor.