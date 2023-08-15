Ormandan bedavaya topluyor! Kilosunu 2 bin 500 liraya yok satıyor
Doğada kendiliğinden yetişen kuzugöbeği mantarı, türlerine göre nadir bulunduğundan dolayı bölgedeki vatandaşlar için son yıllarda iyi bir gelir kaynağı haline geldi. Kuzugöbeği mantarının tazesinin kilogramı 300 TL'den, kurutulmuşunun kilosu ise 2 bin 500 TL'den alıcı buluyor. İşte detaylar...
Antalya'nın Akseki ilçesinde kuzugöbeği mantarı toplama işi nisan ayı ortasında başlıyor ve mayıs ayı sonlarına kadar sürüyor. Kuzugöbeği mantarı sezonunun başlamasıyla vatandaşlar mantarın toplanabileceği muhtemel alanlara akın ediyor.
Bahar döneminde yoğun yağış alan Akseki'de ortaya çıkan kuzugöbeği mantarları vatandaşın gelir kapısı olmaya devam ediyor. Doğadan toplanan kuzugöbeği mantarlarının tazesi kilosu 300 TL'ye, kurutulmuşunun kilosu ise 2 bin 500 TL'ye kadar alıcı buluyor.
Şifa kaynağı bitkiler arasında gösterilen, bağırsak ve mide hastalıklarında tedavi edici özellikte olduğu belirtilen kuzugöbeği mantarı nisan ve mayıs aylarında yağmurun ardından sedir, çam, köknar, meşe ağaçlarının dibinde yetişiyor.
Akseki'de kuzugöbeği mantarı toplayan Hüseyin Çatlı ise kuzugöbeği mantarını zor şartlarda topladıklarını söyledi. Mantarın Nisan ve Mayıs aylarında toplandığını belirten Hüseyin Çatlı, şunları söyledi: