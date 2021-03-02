Ormanda çığlıklar ekipleri harekete geçirdi! Kadını gören ekipler şok oldu
Günlerce kendisinden haber alınamayan kadın, ekipleri harekete geçirdi. Ekipler hastane ve morglarda kadınla ilgili araştırma yaptı. Ormandan gelen sesle gerçek ortaya çıktı.
Dona Geralda, Brezilya'nın kuzeyindeki Rio'ya bağlı Curvelo yaşıyordu. Aniden ortadan kaybolan 76 yaşındaki kadının hikayesi ülke Brezilya'nın yanı sıra dünyada yankı buldu.
Yaşlı kadın Curvelo'nun dışında, ağaçlık bir alanda bir kuyuya düştü. Hiç kimse yardım çığlıklarını duymadı, kaybolduğu saatler sonra anlaşılabildi.
Komşuları yerel hastaneleri kontrol etti, morglardaki cesetleri soruşturdu ancak hiçbir sonuç alınamadı. Sonra Dona Geralda'yı aramaya karar verdiler.
Küçük gruplara bölünerek ormanın içine girdiler, 10 dakika sonra ekipten birinin bağırmasına yanıt geldi.