Orman yangınlarının ve depremlerin sebebi volkanik olabilir! Türkiye için yeni felaket volkan patlaması mı?

Türkiye için böyle bir şey mümkün mü?

Peki, 13 tane yanardağa sahip Türkiye için de böyle bir tablo ortaya çıkabilir mi? Verilere göre Türkiye'de yaşanan son volkanik patlama, 1855 yılında Tendürek Dağı'nda gerçekleşmiş. Ancak uzmanlara göre, bu volkanlar tamamen susmuş değil ve zamanı geldiğinde tekrar faaliyete geçecek.