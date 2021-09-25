Orman yangınlarının ve depremlerin sebebi volkanik olabilir! Türkiye için yeni felaket volkan patlaması mı?
Türkiye'de aktif volkanların olmadığı sönmüş özellikte olduğu söylense de uzmanlar bu işin gerçeğinin hiç de öyle olmadığının altını çiziyor. Bu yaz gerçekleşen orman yangınlarının söndürülememesinin, meydana gelen depremlerin dahi sebebi volkanik faaliyetler olabilir. Peki patlama riski var mı?
İspanya'ya bağlı adalardan La Palma'da harekete geçen Cumbre Vieja Yanardağı, binlerce kişiyi evinden etti. Pek bilinmiyor ancak Türkiye'deki en son yanardağ patlaması da sadece 166 yıl önce, Tendürek Dağı'nda meydana geldi. Peki Türkiye'deki yanardağlar bir gün tekrar aktif hale gelebilir mi? Uzmanlar, "Son dönemde yaşanan Datça ve Ege depremlerinin volkan faaliyetiyle ilgili olabileceği yönünde kuşkular var" diyor ve uyarıyor.
Son olarak İspanya’da yaşanan volkanik patlama, gözleri yeniden bu doğa olayı hakkında merak edilenlere çevirdi. 19 Eylül’de Kanarya Adaları'ndan biri olan La Palma'da harekete geçen Cumbre Vieja Yanardağı'ndan püsküren lavlar, birçok evi haritadan sildi.
Lav sıcaklığının bin 100 santigrat dereceye ulaştığı patlamalarla ilgili en çarpıcı detay ise, Cumbre Vieja'nın 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından 50 yıl sonra yeniden uyanması.
Türkiye için böyle bir şey mümkün mü?
Peki, 13 tane yanardağa sahip Türkiye için de böyle bir tablo ortaya çıkabilir mi? Verilere göre Türkiye'de yaşanan son volkanik patlama, 1855 yılında Tendürek Dağı'nda gerçekleşmiş. Ancak uzmanlara göre, bu volkanlar tamamen susmuş değil ve zamanı geldiğinde tekrar faaliyete geçecek.
İnsan ömrü için uzun bir süre olan 166 yılın, jeoloji açısından çok fazla olmadığını belirten Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu ve Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz Milliyet gazetesi'ne konuştu.