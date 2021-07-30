Orman yangınlarından sonra Gülben Ergen'den TEMA'ya 2000 fidan bağışı

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA), Türkiye'nin dört bir yanında meydana gelen orman yangınlarının ardından ormanların yeniden ağaçlandırılması için bağış kampanyası başlattı. Bugün saat 12:00 itibariyle başlayacak olan kampanyaya oyuncu ve şarkıcı Gülben Ergen'de destek verdi.