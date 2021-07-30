Orman yangınlarından sonra Gülben Ergen'den TEMA'ya 2000 fidan bağışı
MANAVGAT'ta başlayan, Bodrum-Milas, Marmaris, Didim hattı boyunca devam eden ve Adana, Osmaniye, Mersin, Kayseri ve Kilis'te de eş zamanlı olarak başlayan orman yangınlarına duyarsız kalmayan ünlü şarkıcı Gülben Ergen TEMA'ya 2000 fidan bağışında bulundu.
Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA), Türkiye'nin dört bir yanında meydana gelen orman yangınlarının ardından ormanların yeniden ağaçlandırılması için bağış kampanyası başlattı. Bugün saat 12:00 itibariyle başlayacak olan kampanyaya oyuncu ve şarkıcı Gülben Ergen'de destek verdi.
Adana, Osmaniye, Mersin, Kayseri, Aydın, Kilis, Muğla ve Antalya’da eş zamanlı başlayan yangınlar, büyük bir üzüntüye neden oldu.
Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan orman yangınları sonrası çok sayıda vatandaş ve ünlü isim TEMA vakfına bağışta bulundu. Ergen, TEMA'ya 2000 fidan bağışladı.
"Üç oğlum adına 2000 fidan bağışı yaptım"
48 yaşındaki ünlü şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen'de Twitter hesabından yaptığı paylaşımla TEMA vakfına bağışta bulunduğunu açıkladı. Ergen, yaptığı paylaşımda ''Yaşadığımız felaketin ve acının tesellisi ve tarifi yok. Çözüme odaklanıp TEMA Vakfı'nı aradım. Üç oğlum adına 2000 fidan bağışı yaptım. Atlas Ares Güney Ormanı kurulacak.'' ifadelerine yer verdi.