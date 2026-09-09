Orman yangınlarından son dakika haberler! Antyalya'dan acı haber geldi
ADANA'da dün başlayan orman yangını devam ediyor. Kozan ilçesinde çıkan yangın İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere sıçradı. Tedbir amaçlı çok sayıda ev tahliye edildi. 3 uçak, 9 helikopter ve çok sayıda personel bölgede...Antalya’nın Aksu ilçesinde pazartesi günü başlayan orman yangınına müdahale sürerken acı haber geldi. Yangın sırasında dumandan etkilenen Hasan Kahya hayatını kaybetti.
Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere de sıçrayan yangına müdahale sürüyor.
Havanın aydınlanmasıyla birlikte alevlere havadan müdahale de başladı. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalara devam ediyor.
Bölgeye 3 uçak, 9 helikopter, 2 İHA, 1 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), 55 arazöz, 14 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 7 iş makinesi, 2 itfaiye aracı başta olmak üzere 112 araç ve 476 personel sevk edildi.
Valilik, Enizçakırı Mahallesi'nde tedbir amaçlı 40 evin tahliye edildiğini açıklamıştı.
Antalya'da yangın sürüyor
Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde ormanlık alanda önceki gün akşam saatlerinde başlayan ve geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler, Karaöz, Hatipler, Yeşilkaraman, Kızıllı ve Çamlıca mahalleleri çevresinde geniş bir alanda etkisini sürdüren yangına gece boyunca arazöz ve iş makineleriyle müdahale etti. Yangına sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahale başladı. Çalışmalara 3 uçak ve 9 helikopterin yanı sıra 165 arazöz ve 1000'in üzerinde personel katılıyor.
Antalya'dan acı haber
Antalya'nın Aksu ilçesinde devam eden yangınlarda 1 kişi hayatını kaybetti. Yeşilkaraman Mahallesi’nde oturan Hasan Kahya, evlerinin yakınlarına kadar gelen alevleri söndürme çalışmalarına katılan ekiplere yardımcı olurken birden fenalaştı. Ambulansla hastaneye götürülen Hasan Kahya, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Mersin'de yangın
Mersin'in Bozyazı ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındı.Alevlerin tamamen söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
OGM son durumu paylaştı
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Antalya ve Mersin'deki orman yangınlarının enerjisini düşürdüklerini, Adana'da ise devam eden yangına aralıksız müdahale ettiklerini bildirdi.