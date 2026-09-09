Orman yangınlarından son dakika haberler! Antyalya'dan acı haber geldi

Antalya'da yangın sürüyor

Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde ormanlık alanda önceki gün akşam saatlerinde başlayan ve geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler, Karaöz, Hatipler, Yeşilkaraman, Kızıllı ve Çamlıca mahalleleri çevresinde geniş bir alanda etkisini sürdüren yangına gece boyunca arazöz ve iş makineleriyle müdahale etti. Yangına sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahale başladı. Çalışmalara 3 uçak ve 9 helikopterin yanı sıra 165 arazöz ve 1000'in üzerinde personel katılıyor.