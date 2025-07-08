Türkiye'nin orman varlığı yarım asırda 3,2 milyon hektar büyüdü
Belen, BM Gıda ve Tarım Örgütü tarafından (FAO) yayımlanan "Dünyanın Ormanlarının Durumu 2024" raporuna ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, dünyadaki toplam ormanın yaklaşık 4 milyar hektar olduğunu açıkladı.
Belen, BM Gıda ve Tarım Örgütü tarafından (FAO) yayımlanan "Dünyanın Ormanlarının Durumu 2024" raporu paylaştı. Dünyadaki toplam ormanın yaklaşık 4 milyar hektar olduğunu açıkladı. Bunun da kara yüzeyinin yüzde 31'ine denk geldiğini, tropikal, boreal ve ılıman kuşaklardaki ormanların özellikle yangın, zararlılar ve aşırı tüketim baskısı altında olduğunu söyledi.
Bu baskının hem alan hem kalite kaybına neden olduğunu dile getiren Belen, bu durumun da ikincil ormanlar ve parçalanmış ekosistemler anlamına geldiğini kaydetti.
Belen, rapordaki verilere göre, 2023 yılında yangınlar sonucu 6 bin 687 megaton karbondioksit salındığına, bunun Avrupa Birliği'nin yıllık fosil yakıt emisyonlarının 2 katı olduğuna dikkati çekerek, yangınların sıklığı ve şiddetinin arttığını, kuraklıklar, aşırı sıcaklıklar ve arazi yönetimindeki yanlış uygulamaların yangını körüklediğini vurguladı.
Dünya genelinde yıllık ortalama 340 ila 370 milyon hektar alanın yangınlardan etkilendiğinin altını çizen Belen, bunun 67 milyon hektarının doğrudan ormanlık olduğunu aktardı.
Belen, son 10 yılda yangınların yılda ortalama yüzde 5,4 arttığına işaret ederek, "İklim değişikliği bu artışın başlıca nedeni. Eğer mevcut eğilim devam ederse yüzyılın sonunda yangınlardan etkilenen alan yüzde 50 artabilir. Ayrıca dumanlar binlerce kilometre taşınarak hava kirliliğine ve solunum yolu hastalıklarına neden oluyor." diye konuştu.