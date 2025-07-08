Türkiye'nin orman varlığı yarım asırda 3,2 milyon hektar büyüdü

Dünya genelinde yıllık ortalama 340 ila 370 milyon hektar alanın yangınlardan etkilendiğinin altını çizen Belen, bunun 67 milyon hektarının doğrudan ormanlık olduğunu aktardı.

Belen, son 10 yılda yangınların yılda ortalama yüzde 5,4 arttığına işaret ederek, "İklim değişikliği bu artışın başlıca nedeni. Eğer mevcut eğilim devam ederse yüzyılın sonunda yangınlardan etkilenen alan yüzde 50 artabilir. Ayrıca dumanlar binlerce kilometre taşınarak hava kirliliğine ve solunum yolu hastalıklarına neden oluyor." diye konuştu.