BIST 10.604
DOLAR 40,58
EURO 46,83
ALTIN 4.340,81

Orman yangınları bilançosu belli oldu! Bakan Yerlikaya il il açıkladı

|
Orman yangınları bilançosu belli oldu! Bakan Yerlikaya il il açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şimdiye kadar orman yangınlarındaki bilançoyu açıkladı. Sosyal medya hesabından il il paylaşım yapan Ali Yerlikaya hasar tespit çalışmaları yapılan konut ve iş yerleri sayılarını verdi.

Orman yangınları bilançosu belli oldu! Bakan Yerlikaya il il açıkladı - Resim: 1

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından şimdiye kadar orman yangınlarında yapılan hasar tespit çalışmalarını aktardı. Yerlikaya, orman yangınlarında son bilançoyu açıkladı.

19
Orman yangınları bilançosu belli oldu! Bakan Yerlikaya il il açıkladı - Resim: 2

İşte Ali Yerlikaya'nın açıklamaları:

Yangınların kontrol altına alındığı illerimizde hasar ve zarar tespit çalışmaları AFAD ve ilgili kurumlarımız tarafından ivedilikle yapılmaktadır.


Ülkemiz genelinde 1 Haziran 2025 tarihinden bugüne kadar 13 ilimizde toplam 407 konut, 17 iş yeri ve 96 ahır yıkık ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir.

29
Orman yangınları bilançosu belli oldu! Bakan Yerlikaya il il açıkladı - Resim: 3

Bu kapsamda şimdiye kadar
İzmir ilimizde;
▪️288 bina
▪️320 bağımsız bölüm
▪️252 konut
▪️13 iş yeri
▪️27 ahır

Bilecik ilimizde;
▪️134 bina
▪️157 bağımsız bölüm
▪️75 konut
▪️3 iş yeri
▪️33 ahır

39
Orman yangınları bilançosu belli oldu! Bakan Yerlikaya il il açıkladı - Resim: 4


Hatay ilimizde;
▪️4 bina
▪️4 bağımsız bölüm
▪️1 ahır

Çanakkale ilimizde;
▪️8 bina
▪️9 bağımsız bölüm
▪️2 konut
▪️6 ahır

Tekirdağ ilimizde;
▪️12 bina
▪️13 bağımsız bölüm
▪️1 konut
▪️11 ahır

Sakarya ilimizde;
▪️10 bina
▪️12 bağımsız bölüm
▪️7 konut
▪️2 ahır

49