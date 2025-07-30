Orman yangınları bilançosu belli oldu! Bakan Yerlikaya il il açıkladı

İşte Ali Yerlikaya'nın açıklamaları:

Yangınların kontrol altına alındığı illerimizde hasar ve zarar tespit çalışmaları AFAD ve ilgili kurumlarımız tarafından ivedilikle yapılmaktadır.



Ülkemiz genelinde 1 Haziran 2025 tarihinden bugüne kadar 13 ilimizde toplam 407 konut, 17 iş yeri ve 96 ahır yıkık ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir.