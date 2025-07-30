Orman yangınları bilançosu belli oldu! Bakan Yerlikaya il il açıkladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şimdiye kadar orman yangınlarındaki bilançoyu açıkladı. Sosyal medya hesabından il il paylaşım yapan Ali Yerlikaya hasar tespit çalışmaları yapılan konut ve iş yerleri sayılarını verdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından şimdiye kadar orman yangınlarında yapılan hasar tespit çalışmalarını aktardı. Yerlikaya, orman yangınlarında son bilançoyu açıkladı.
İşte Ali Yerlikaya'nın açıklamaları:
Yangınların kontrol altına alındığı illerimizde hasar ve zarar tespit çalışmaları AFAD ve ilgili kurumlarımız tarafından ivedilikle yapılmaktadır.
Ülkemiz genelinde 1 Haziran 2025 tarihinden bugüne kadar 13 ilimizde toplam 407 konut, 17 iş yeri ve 96 ahır yıkık ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir.
Bu kapsamda şimdiye kadar
İzmir ilimizde;
▪️288 bina
▪️320 bağımsız bölüm
▪️252 konut
▪️13 iş yeri
▪️27 ahır
Bilecik ilimizde;
▪️134 bina
▪️157 bağımsız bölüm
▪️75 konut
▪️3 iş yeri
▪️33 ahır
Hatay ilimizde;
▪️4 bina
▪️4 bağımsız bölüm
▪️1 ahır
Çanakkale ilimizde;
▪️8 bina
▪️9 bağımsız bölüm
▪️2 konut
▪️6 ahır
Tekirdağ ilimizde;
▪️12 bina
▪️13 bağımsız bölüm
▪️1 konut
▪️11 ahır
Sakarya ilimizde;
▪️10 bina
▪️12 bağımsız bölüm
▪️7 konut
▪️2 ahır