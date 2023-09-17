Orman yangını başladı Alanya'dan dehşet görüntüler! Evler tahliye edildi, alevlere yüzlerce personel müdahale ediyor

Bakan Yumaklı'dan açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan "son dakika" açıklama geldi. Bakan Yumaklı, "Antalya, Alanya’daki orman yangınına, 10 uçak, 11 helikopter, 54 arazöz, 4 iş makinası ve 363 personel sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalemiz aralıksız sürüyor." ifadesini kullandı.