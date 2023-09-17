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Orman yangını başladı Alanya'dan dehşet görüntüler! Evler tahliye edildi, alevlere yüzlerce personel müdahale ediyor

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Orman yangını başladı Alanya'dan dehşet görüntüler! Evler tahliye edildi, alevlere yüzlerce personel müdahale ediyor

ANTALYA ALANYA'da orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan ve kısa sürede büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 5 ev tedbir amaçlı tahliye edilirken, Bakan Yumaklı'dan Alanya'daki yangına ilişkin ilk açıklama geldi.

Orman yangını başladı Alanya'dan dehşet görüntüler! Evler tahliye edildi, alevlere yüzlerce personel müdahale ediyor

Üzümlü Mahallesi Dim Barajı kıyısında bulunan Akköprü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. 

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Orman yangını başladı Alanya'dan dehşet görüntüler! Evler tahliye edildi, alevlere yüzlerce personel müdahale ediyor

Yerleşim yerlerine yakın bölgede etkili olan alevler, kısa sürede yayıldı.

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Orman yangını başladı Alanya'dan dehşet görüntüler! Evler tahliye edildi, alevlere yüzlerce personel müdahale ediyor

5 ev tahliye edildi

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ile çevre il ve ilçelerden bölgeye ekipler sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle alevler Gümüşkavak Mahallesi'ne sıçradı. 5 ev tedbir amaçlı tahliye edildi. 

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Orman yangını başladı Alanya'dan dehşet görüntüler! Evler tahliye edildi, alevlere yüzlerce personel müdahale ediyor

Bakan Yumaklı'dan açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan "son dakika" açıklama geldi. Bakan Yumaklı, "Antalya, Alanya’daki orman yangınına, 10 uçak, 11 helikopter, 54 arazöz, 4 iş makinası ve 363 personel sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalemiz aralıksız sürüyor." ifadesini kullandı.

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