Orman yangını başladı Alanya'dan dehşet görüntüler! Evler tahliye edildi, alevlere yüzlerce personel müdahale ediyor
ANTALYA ALANYA'da orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan ve kısa sürede büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 5 ev tedbir amaçlı tahliye edilirken, Bakan Yumaklı'dan Alanya'daki yangına ilişkin ilk açıklama geldi.
Üzümlü Mahallesi Dim Barajı kıyısında bulunan Akköprü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Yerleşim yerlerine yakın bölgede etkili olan alevler, kısa sürede yayıldı.
5 ev tahliye edildi
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ile çevre il ve ilçelerden bölgeye ekipler sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle alevler Gümüşkavak Mahallesi'ne sıçradı. 5 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.
Bakan Yumaklı'dan açıklama
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan "son dakika" açıklama geldi. Bakan Yumaklı, "Antalya, Alanya’daki orman yangınına, 10 uçak, 11 helikopter, 54 arazöz, 4 iş makinası ve 363 personel sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalemiz aralıksız sürüyor." ifadesini kullandı.