Orman Genel Müdürlüğü açıkladı! Ağustos'ta yüzlerce hektarlık ormanlar yok oldu

Kavurucu sıcakların da etkisiyle Türkiye'nin dört bir yanından ormanlardan yine acı haberler peş peşe geliyor. Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, Ağustos ayının 1'i ile 8'i arasında ülke genelinde 105 ayrı orman yangını çıktı.