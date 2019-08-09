Orman Genel Müdürlüğü açıkladı! Ağustos'ta yüzlerce hektarlık ormanlar yok oldu
Orman Genel Müdürlüğü'nün Ağustos ayının orman yangını verilerini açıkladı. Resmi verilere göre Ağustos ayının ilk haftasında ülke genelinde 105 orman yangını çıktı. Bu bilanço ister istemez akla başka soruları getirdi.
Kavurucu sıcakların da etkisiyle Türkiye'nin dört bir yanından ormanlardan yine acı haberler peş peşe geliyor. Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, Ağustos ayının 1'i ile 8'i arasında ülke genelinde 105 ayrı orman yangını çıktı.
Yangınların büyük bölümü aynı gün yapılan müdahalelerle söndürüldü. Rüzgarın etkili olduğu bölgelerdeki yangınların kontrol altına alınması uzadı.
Bu ay ilk yangın 1 Ağustos saat 10.20'de Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çıktı. Bir hafta boyunca Trabzon'dan Osmaniye'ye, Adana'dan Amasya'ya, İzmir'den Bursa'ya onlarca şehirde 105 ayrı yangın vakası yaşandı.
Ekiplerin müdahalesiyle yangınlar büyümeden söndürüldü. Yangınlara hem havadan hem karadan müdahale edildi. Yüzlerce hektarlık ormanlık alanın yangınlarda zarar gördüğü belirtiliyor.