Orkun Işıtmak ve Barış Özcan zirve için yarıştı! İşte 2020'nin en çok haber olan YouTuber'ları

Yayınladığı videolarla adını geniş bir kısma duyuran 8 milyondan fazla abonesi bulunan Orkun Işıtmak 22 bin 742 habere konu olarak listenin 1. sırasında yer aldı. Işıtmak, Acun Ilıcalı'nın yeni kurduğu Exxen platformunda 'Şanslı mı Şanssız mı? isimli bir program sunacak.