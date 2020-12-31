Orkun Işıtmak ve Barış Özcan zirve için yarıştı! İşte 2020'nin en çok haber olan YouTuber'ları
Habermetre, 2020 yılında en çok haber konusu olan YouTuber'ların listesini açıkladı. Zirveye ise Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de program yapacak olan Orkun Işıtmak yerleşti.
Türkiye'nin en büyük dijital haber bankası Habermetre, 8 bini aşkın Türk sitesini tarayarak, 2020 yılında en çok haber konusu olan YouTuber'ların isimlerini çıkardı.
Yayınladığı videolarla adını geniş bir kısma duyuran 8 milyondan fazla abonesi bulunan Orkun Işıtmak 22 bin 742 habere konu olarak listenin 1. sırasında yer aldı. Işıtmak, Acun Ilıcalı'nın yeni kurduğu Exxen platformunda 'Şanslı mı Şanssız mı? isimli bir program sunacak.
Listenin 2. sırasında ise 22 bin 519 haberle sanat, tasarım ve teknoloji konularında içerikler hazırlayan Barış Özcan geldi. Yayınladığı videolarla sık sık trend listesinde yer alan Özcan'ın YouTube'da 4,93 milyon takipçisi bulunuyor.
YouTube'da BaBaLa TV kanalında ünlü isimleri ağırlayarak eğlenceli videolar hazırlayan Oğuzhan Uğur, 22 bin 444 habere konu olarak listenin 3. sırasına yerleşti. Onu ise 22 bin 201 haberle Burak Şahin takip etti.