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Orkun Işıtmak son videosunda 'kreş öğretmeni' oldu linç yedi!

Orkun Işıtmak son videosunda 'kreş öğretmeni' oldu linç yedi!

YouTube fenomeni Orkun Işıtmak'ın son videosuna tepki yağıyor. Kreşteki 3 yaşındaki çocuklara sözde 'öğretmenlik' yaptığı anları paylaşan, çocukların ağladığı görüntülere yer veren fenomene hem ebeveynlerden hem de uzmanlardan eleştiri geldi.

Orkun Işıtmak son videosunda 'kreş öğretmeni' oldu linç yedi!

YouTube üzerinden yayınladığı videolarıyla fenomen olan Orkut Işıtmak'ın son videosu olay oldu. Bir günlüğüne anaokulu öğretmeni olan Orkun Işıtmak'ın videosunda, çok küçük yaştaki çocuklara, bir eğitimci olmadığı ve pedagojik bilgisi olmadığı halde, bir günlüğüne de olsa 'öğretmenmiş gibi  davranması' büyük tepki aldı. Videoda çocukların ağlaması ve yüzlerinin görünmesi eleştirilerin başında geldi. Işıtmak, yaptığı açıklamada ailelerden yazılı izin alındığını ve videonun pedagoglar tarafından onaylandığını savunsa da sosyal medyada tepki dolu yorumlar yapıldı.

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Orkun Işıtmak son videosunda 'kreş öğretmeni' oldu linç yedi!

Orkun Işıtmak, son içeriği ile özellikle aileler ve pedagogların hedefinde... "Bir günlük anaokulu öğretmeni oldum" başlıklı bir video yayınlayan Işıtmak, burada çocuklarla birlikte çekim yaptı. 

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Orkun Işıtmak son videosunda 'kreş öğretmeni' oldu linç yedi!

''Öğretmeniniz artık yok, ben geldim"

3 yaşında olduğunu belirttiği çocuklara, videonun başında 'Öğretmeniniz artık yok, ben geldim" demesinin, henüz 'şaka bilinci gelişmemiş 3 yaş seviyesindeki çocukların kaldırabileceği bir 'espri' olmadığı yönündeki tepkiler Işıtmak'a yapılan eleştirilerin başında geliyor....

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Orkun Işıtmak son videosunda 'kreş öğretmeni' oldu linç yedi!

Sosyal medyada dikkat çeken eleştirilerden bir diğeri de videodaki çocukların yüzlerinin açık olması...

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