Orkun Işıtmak son videosunda 'kreş öğretmeni' oldu linç yedi!

YouTube üzerinden yayınladığı videolarıyla fenomen olan Orkut Işıtmak'ın son videosu olay oldu. Bir günlüğüne anaokulu öğretmeni olan Orkun Işıtmak'ın videosunda, çok küçük yaştaki çocuklara, bir eğitimci olmadığı ve pedagojik bilgisi olmadığı halde, bir günlüğüne de olsa 'öğretmenmiş gibi davranması' büyük tepki aldı. Videoda çocukların ağlaması ve yüzlerinin görünmesi eleştirilerin başında geldi. Işıtmak, yaptığı açıklamada ailelerden yazılı izin alındığını ve videonun pedagoglar tarafından onaylandığını savunsa da sosyal medyada tepki dolu yorumlar yapıldı.