Orkestraya 6 ay vize verilirken Suavi'ye İngiltere vizesi çıkmadı! Usta sanatçının vize isyanı

''Bu arada, orkestramın tüm müzisyenlerine 6 ay vize vermiş olan İngiltere/İstanbul vize bürosu her nedense, yalnızca beni "sakıncalı" bularak adeta bu konserimi sabote etmiştir. Bir kere daha kınıyorum. Bu yapılan tek kelimeyle densizliktir.''