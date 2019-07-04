Orkestraya 6 ay vize verilirken Suavi'ye İngiltere vizesi çıkmadı! Usta sanatçının vize isyanı
Ünlü sanatçı Suavi, Londra'ya konser vermek için gidecekken vize alamayınca sosyal medya hesabından "Suçumuz Türkiye'de doğmak mı?'' diyerek sitem etti.
Suavi, Londra'da konser vermek için İstanbul'daki İngiltere Konsolosluğuna başvuru yaptı. Ancak sanatçının tüm orkestrasının vize alıp kendisi alamayınca sosyal medya hesabından sitem etti. Londra konseri için bütün hazırlıklarını tamamlayan Suavi, sosyal medya hesabı Twitter'dan şu sözlerle isyan etti:
"İstanbul İngiltere Konsolosluğu, 14 Temmuz Londra konserim için 5 günlük ve 3100 TL ödediğim başvurumu aldı, 2 hafta bekletti ama yine de vize vermedi. İngiltere'nin İstanbul Konsolosluğu vize yetkililerini şiddetle kınıyorum. Bu resmen utanmazlıktır. Hadsizliktir. Küstahlıktır. Yazıklar olsun hepinize!''
''Ben konsolosluğa ulaşamıyorum, bu nedenle; Ülkemin Kültür Bakanı'nı veya üst düzey yetkililerini, bu olayı çözmek için müdahale etmeye davet ediyorum. Bu yapılan ayıptır, ülkenin sanatçısına saygısızlıktır. Ben 50 yıllık müzisyenim. Suç ne? İltica etmemden mi korkuyorlar?''
''Bu arada, orkestramın tüm müzisyenlerine 6 ay vize vermiş olan İngiltere/İstanbul vize bürosu her nedense, yalnızca beni "sakıncalı" bularak adeta bu konserimi sabote etmiştir. Bir kere daha kınıyorum. Bu yapılan tek kelimeyle densizliktir.''