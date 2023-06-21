Orhangazi tünelinde facianın eşiğinden dönüldü! Hem kaza hem yangın!

Kaza sonrasında olay yerine ilk gelen otoyol görevlileri tünel içinde bulunan yangın söndürme tüpleri ve yangın söndürme hortumları ile yanan otomobile müdahale etti. Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yanan otomobilde bulunan ve hafif yaralanan N.G. (51) olay yerine gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.