Orhan Şen'den kar yağışı uyarısı! Başımızı çok ağrıtacak dedi paylaştı
Kar yağacak mı? Kar bekleniyor mu? Kar yağacak iller hangileri? Sıcaklıklar düşecek mi? Son dönemde hava durumuyla alakalı yaşanan gelişmeler nedeniyle pek çok kişi bu soruların yanıtını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu paylaşırken Prof. Dr. Orhan Şen'den de kar yağışı ile ilgili açıklama geldi. Şen detaylarını açıklayarak "Bu nedenle hava sıcak ve kar yağışı az" dedi. İşte tüm ayrıntılar...
Bugün hava nasıl olacak? Hafta sonu hava nasıl? Kar yağacak mı? Kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son gelişmeler çerçevesinde hava durumu raporunu paylaşırken pek çok kişinin havanın neden sıcak olduğunu ve kar yağışı olmadığını da merak ediyor. Prof. Dr. Orhan Şen, merak edilen konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Bu nedenle hava sıcak ve kar yağışı az
Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Türkiye'yi bu aylarda çoğunlukla Balkanlar ve Sibirya üzerinden gelen meteorolojik sistemler etkilerdi. Bu sene azınlıkta kaldılar çoğunlukla Akdeniz üzerinden gelen hatta bazen Akdeniz'i geçip Suriye ve Irak üzerinden de gelenler etkiliyor. Bu nedenle hava sıcak ve kar yağışı az." ifadelerini kullandı.
Başımızı ağrıtacak gibi
Prof. Dr. Orhan Şen bir sonraki paylaşımında da "Bunun nedenini defalarca açıkladık. Bundan sonra ne olacak. Gene ortalamanın üzerinde sıcaklık ve yağış tipinde ve rejiminde değişimleri göreceğiz. Bu ne demek. Şiddetli yağışlar, hortumlar, başımızı ağrıtacak gibi." dedi.
Prof. Dr. Orhan Şen son paylaşımında ise "Bugün Cuma sabah saatlerinde güneydoğunun doğusunda yağmur doğu anadolu'daki karla karışık yağmur dışında yağış yok. Sıcaklıklar 5-6 derece daha yükseliyor. Doğuda çığ riski devam.