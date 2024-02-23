Orhan Şen'den kar yağışı uyarısı! Başımızı çok ağrıtacak dedi paylaştı

Bugün hava nasıl olacak? Hafta sonu hava nasıl? Kar yağacak mı? Kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son gelişmeler çerçevesinde hava durumu raporunu paylaşırken pek çok kişinin havanın neden sıcak olduğunu ve kar yağışı olmadığını da merak ediyor. Prof. Dr. Orhan Şen, merak edilen konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.