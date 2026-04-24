Orhan Şen'den İstanbullu için müjde! Meteoroloji’den 17 il için sarı kod alarmı

Hava bir anda tersine dönüyor. Meteoroloji’nin yayımladığı son rapora göre Türkiye’nin birçok bölgesinde sağanak, kar ve kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Meteoroloji'den 17 kente uyarı yapıldı. 17 il için verilen sarı kod uyarısı dikkat çekerken, özellikle çığ riski ve ani hava değişimleri için kritik saatler başladı. 

Öte yandan İstanbul'da yaz provası başlıyor. Günlerdir etkili olan serinlik yerini daha ılık ve açık bir gökyüzüne bırakıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Nisan Cuma günü için kritik uyarılarda bulundu. Türkiye genelinde bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve rüzgar etkili olurken, yüksek kesimler için çığ tehlikesi dikkat çekti.

KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Antalya, Bingöl ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak bekleniyor. Yetkililer, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları uyardı.

