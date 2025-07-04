Orhan Şen'den aşırı sıcak uyarısı! Sıcaklık tavan, nem dipte, UV radyasyonu yüksek

HAFTA SONUNA DİKKAT

Geçtiğimiz 2-3 gün içinde bir serinleme yaşandı, sıcaklıklar ortalamanın altına düştü. Ancak hafta başından itibaren sıcaklıklar tekrar normale döndü. Bu hafta, batı bölgelerimizde mevsim normallerinde sıcaklıklar bekleniyor. Fakat hafta sonundan itibaren yeni bir sıcak hava dalgası geliyor.

Bu dalga, geçtiğimiz günlerde İspanya, İtalya ve Yunanistan’ı etkileyen sistemin doğuya kaymasıyla oluşacak. Orijini yine Kuzey Afrika. Bu sistemin uzantısı Türkiye’yi de etkileyecek. Aynı zamanda Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Kırım ve İran gibi bölgelerde de etkili olacak."