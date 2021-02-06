Orhan Pamuk'un "aşk apartmanı" ifşa oldu! Karolin Fişekçi: Benimle keyif yapıp onunla dolaşıyordu!

Yıllar önce Orhan Pamuk’la aşk yaşadığı iddiasıyla uzun süre gündem olan ressam Karolin Fişekçi, sosyal medya üzerinden ünlü yazarla çarpık ilişkisini anlattı. Orhan Pamuk’un Hint yazar Kiran Desai ile ilişkisi sırasında kendisiyle de görüşmeye devam ettiğini iddia eden Fişekçi, "Cihangir'deki apartmanın 4. katında benimle keyif yapıp, 7. katında ağırladığı Hint yazarla davetlere gidiyordu" iddiasında bulundu. İşte o itiraflar...