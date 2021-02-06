Orhan Pamuk'un "aşk apartmanı" ifşa oldu! Karolin Fişekçi: Benimle keyif yapıp onunla dolaşıyordu!
Son dönemde Nagehan Alçı-Rasim Ozan Kütahyalı'yla fotoğrafları olay olan Nobel Ödüllü yazar Orhan Pamukçu'nun aşk hayatı ifşa oldu. Pamuk'la bir dönem aşk yaşayan Fişekçi, Orhan Pamuk'un aynı apartmanın 4. katında kendisiyle birlikte olurken, 7 katında Hint yazar Kiran Desai ile olduğunu iddia etti.
Yıllar önce Orhan Pamuk’la aşk yaşadığı iddiasıyla uzun süre gündem olan ressam Karolin Fişekçi, sosyal medya üzerinden ünlü yazarla çarpık ilişkisini anlattı. Orhan Pamuk’un Hint yazar Kiran Desai ile ilişkisi sırasında kendisiyle de görüşmeye devam ettiğini iddia eden Fişekçi, "Cihangir'deki apartmanın 4. katında benimle keyif yapıp, 7. katında ağırladığı Hint yazarla davetlere gidiyordu" iddiasında bulundu. İşte o itiraflar...
Karolin Fişekçi’nin adı ilk kez 2011’in aralık ayında Orhan Pamuk’la yan yana çekilmiş fotoğrafının ortaya çıkmasıyla duyulmuştu. Fişekçi o günden sonra basına yaptığı açıklamalarla gündemden düşmedi, Pamuk ise ilişki iddiasını reddetti.
Karolin Fişekçi, bir röportajında Orhan Pamuk’un Hint yazar Kiran Desai ile ilişkisi sırasında kendisiyle de görüşmeye devam ettiğini öne sürmüştü.
Önceki gün sosyal medya üzerinden yapılan bir yayına katılan Fişekçi, o iddiasını yeniden gündeme getirdi.