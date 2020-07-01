Orhan Pamuk kızını kıskandı mı? Yazdığı romanın basılmasına neden izin vermedi
Türkiye'nin Nobel ÖDülü alan tek yazarı olan Orhan Pamuk, kızı Rüya Pamuk'un yazdığı romanı bastırmasına izin vermiyor. Pamuk kızını kıskanıyor mu yoksa başka bir nedeni mi var?
Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, kendisi gibi romancı olan kızını çok fena kıskandı. İddiaya göre Pamuk'un kızı Rüya Pamuk, roman yazıp bitirdi, ancak bastırmasına babası izin vermedi. Orhan Pamuk'un kızını engelleme gerekçesi ise "kıskandı" yorumlarına neden oldu...
Hürriyet yazarı İhsan Yılmaz, yazar Orhan Pamuk'un kızı Rüya'nın da babasının yolundan gittiğini, hatta ilk romanını tamamladığını ancak Orhan Pamuk'un bu duruma karşı çıktığını ifade etti.
İhsan Yılmaz, "Romanın yayınlanması söz konusu olunca Orhan Pamuk kendisine karşı çıkmış. Soyadı Pamuk olan ikinci bir romancı olmasın diye" satırlarıyla Orhan Pamuk'un kızını engelleme gerekçesini ifşa etti.
Yayıncılara seslenen İhsan Yılmaz, "Rüya Pamuk babasının itirazına rağmen romanını bastırmak ister mi bilemem ama yayıncı olsam hemen kapısını çalardım" dedi.