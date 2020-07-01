Orhan Pamuk kızını kıskandı mı? Yazdığı romanın basılmasına neden izin vermedi

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, kendisi gibi romancı olan kızını çok fena kıskandı. İddiaya göre Pamuk'un kızı Rüya Pamuk, roman yazıp bitirdi, ancak bastırmasına babası izin vermedi. Orhan Pamuk'un kızını engelleme gerekçesi ise "kıskandı" yorumlarına neden oldu...