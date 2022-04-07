Orhan Pamuk evlendi eşi Aslı Akyavaş kimdir ne iş yapıyor meğer hamileymiş
Nobel Edebiyat Ödülü’nü Türkiye’den kazanan (2006) tek isim olan Orhan Pamuk, evlendi. Apar topar gerçekleşen evliliğin sebebi ise Orhan Pamuk'un baba olacağını öğrenmesi.
NOBEL ödüllü yazar Orhan Pamuk, yaklaşık 10 yıldır aşk yaşadığı Aslı Akyavaş ile ilişkilerini resmiyete döktü. Çiftin apar topar yaptığı nikah merak konusu oldu. Magazin kulislerine düşen bilgilere göre Orhan Pamuk baba oluyor. Jet nikahın sebebi de eşi Aslı Akyavaş'ın hamile olması.
Çift, Beyoğlu Belediyesi'nde kıyılan ile dünya evine girdi. İkilinin nikah töreni pandemi nedeniyle aile içinde gerçekleşti.
10 yıldır evlenmeyen çiftin apar topar evlenmesinin sebebi ortaya çıktı.
Akyavaş hamile olduğu öne sürüldü. Bu yüzden çiftin alelacele evlendiği iddia edildi.