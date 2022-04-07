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Orhan Pamuk evlendi eşi Aslı Akyavaş kimdir ne iş yapıyor meğer hamileymiş

Orhan Pamuk evlendi eşi Aslı Akyavaş kimdir ne iş yapıyor meğer hamileymiş

Nobel Edebiyat Ödülü’nü Türkiye’den kazanan (2006) tek isim olan Orhan Pamuk, evlendi. Apar topar gerçekleşen evliliğin sebebi ise Orhan Pamuk'un baba olacağını öğrenmesi.

Orhan Pamuk evlendi eşi Aslı Akyavaş kimdir ne iş yapıyor meğer hamileymiş

NOBEL ödüllü yazar Orhan Pamuk, yaklaşık 10 yıldır aşk yaşadığı Aslı Akyavaş ile ilişkilerini resmiyete döktü. Çiftin apar topar yaptığı nikah merak konusu oldu. Magazin kulislerine düşen bilgilere göre Orhan Pamuk baba oluyor. Jet nikahın sebebi de eşi Aslı Akyavaş'ın hamile olması.

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Orhan Pamuk evlendi eşi Aslı Akyavaş kimdir ne iş yapıyor meğer hamileymiş

Çift, Beyoğlu Belediyesi'nde kıyılan ile dünya evine girdi. İkilinin nikah töreni pandemi nedeniyle aile içinde gerçekleşti.

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Orhan Pamuk evlendi eşi Aslı Akyavaş kimdir ne iş yapıyor meğer hamileymiş

10 yıldır evlenmeyen çiftin apar topar evlenmesinin sebebi ortaya çıktı.

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Orhan Pamuk evlendi eşi Aslı Akyavaş kimdir ne iş yapıyor meğer hamileymiş

Akyavaş hamile olduğu öne sürüldü. Bu yüzden çiftin alelacele evlendiği iddia edildi. 

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