Orhan Pamuk evlendi eşi Aslı Akyavaş kimdir ne iş yapıyor meğer hamileymiş

NOBEL ödüllü yazar Orhan Pamuk, yaklaşık 10 yıldır aşk yaşadığı Aslı Akyavaş ile ilişkilerini resmiyete döktü. Çiftin apar topar yaptığı nikah merak konusu oldu. Magazin kulislerine düşen bilgilere göre Orhan Pamuk baba oluyor. Jet nikahın sebebi de eşi Aslı Akyavaş'ın hamile olması.