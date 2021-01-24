Orhan Gencebay'dan kötü haber! Soluğu hastanede aldı
76 yaşındaki sevilen sanatçı Orhan Gencebay'dan üzücü haber geldi.
Fantezi müziğin usta sanatçısı Orhan Gencebay bir süredir sahnelerden ve televizyon dünyasından uzak duruyordu. Gencebay geçtiğimiz haftalarda aracıyla seyir halindeyken görüntülenmişti. Sevilen isimden üzücü haber geldi.
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Usta sanatçı Gencabay'ın evinin yakınlarında kaza geçirdiği öğrenildi.
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Evinin yakınlarında tek başına yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılıp düştü.
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Yaşadığı talihsiz kazanın ardından Gencebay bir taksi çevirip eve gitti.
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