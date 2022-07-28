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Orhan Gencebay'dan korkutan haber: Apar topar hastaneye kaldırıldı!

Orhan Gencebay'dan korkutan haber: Apar topar hastaneye kaldırıldı!

Sanatçı Orhan Gencebay, Bodrum'da talihsiz bir kaza yaşadı. Kaza sonucunda az kalsın parmağından olan Gencebay, apar topar hastaneye kaldırıldı. Yaşadığı kaza anını anlatan ünlü sanatçı, bakın neler söyledi...

Orhan Gencebay'dan korkutan haber: Apar topar hastaneye kaldırıldı!

Türk müziğinin önemli isimlerinden olan Orhan Gencebay, Bodrum'da talihsiz bir kaza yaşadı. Parmağının kopma tehlikesiyle karşı karşıya gelen 77 yaşındaki Gencebay, apar topar hastaneye kaldırıldı. Kazada parmağı kopma raddesine gelen ünlü sanatçı, yaşananları birinci ağızdan anlattı. Bakın neler söyledi...

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Orhan Gencebay'dan korkutan haber: Apar topar hastaneye kaldırıldı!

77 yaşındaki usta sanatçı Orhan Gencebay, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da talihsiz bir kaza geçirdi.

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Orhan Gencebay'dan korkutan haber: Apar topar hastaneye kaldırıldı!

Şezlongu açmaya çalışırken sol elinin işaret parmağını sakatlayan ünlü sanatçı, yaşadığı kazayla ilgili şöyle konuştu:

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Orhan Gencebay'dan korkutan haber: Apar topar hastaneye kaldırıldı!

"Apar topar hastaneye gittim. Bir cerrah için elleri ne kadar kıymetliyse bir müzisyen için de öyle. Saz çalarken sol elimi kullanıyorum. 

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