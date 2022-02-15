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Orhan Gencebay'dan kadın şarkıcıların dekolteli sahne kostümlerine 'edep' yorumu

Orhan Gencebay'dan kadın şarkıcıların dekolteli sahne kostümlerine 'edep' yorumu

Orhan Gencebay aylardır tartışılan cesur ve dekolteli sahne kıyafetleri ile ilgili kadın şarkıcıları kızdıracak açıklamalarda bulundu.

Orhan Gencebay'dan kadın şarkıcıların dekolteli sahne kostümlerine 'edep' yorumu

Arabesk müziğin usta ismi  Orhan Gencebay, ailesiyle birlikte Etiler'deki bir mekanda yemek yedi. Mekan çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Orhan Gencebay, ünlü şarkıcıların aylardır tartışılan cesur ve dekolteli sahne kıyafetleri ile ilgili yorumda bulunarak '' Bu edeple, akılla ilgili bir durum. İnsan kendine yakışanı yapmalı'' dedi.

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Orhan Gencebay'dan kadın şarkıcıların dekolteli sahne kostümlerine 'edep' yorumu

Orhan Gencebay, Gülşen, Hadise, Hülya Avşar, Aleyna Tilki ve Hande Yener gibi sahne kıyafetleriyle son dönemde sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcılar hakkında konuştu.

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Orhan Gencebay'dan kadın şarkıcıların dekolteli sahne kostümlerine 'edep' yorumu

Ailesiyle birlikte yemek yiyen Orhan Gencebay mekan çıkışında basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları yanıtladı. Türk müziğinin efsane ismi Orhan Gencebay, müzik sektörü hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

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Orhan Gencebay'dan kadın şarkıcıların dekolteli sahne kostümlerine 'edep' yorumu

Orhan Gencebay: Yerli ve milli müzik sektörümüzde üretim durmuştur

Hürriyet'ten Sait Durmaz'ın haberine göre; Gencebay açıklamalarında “Yerli ve milli müzik sektörümüzde üretim durmuştur. Bunun nedeni, üreten sanatçıların maddi ve manevi haklarını alamamasıdır. Devletimiz bu duruma el atarsa gereğini yapacaktır. Devletimizden para beklemiyoruz. Sadece haklarımızı almamız konusunda bize gerekeni yapma imkanı vermelerini istiyoruz.” diye konuştu.

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