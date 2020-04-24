Orhan Gencebay savcılığa suç duyurusunda bulundu! Hakaretleri affetmedi

"İtibarım zedelendi": Günaydın'da yer alan habere göre, Gencebay'ın şikâyeti sonrası olayla ilgili, savcılık harekete geçti ve soruşturma başlatıldı. Gencebay savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde, geçirmiş olduğu bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve birkaç günlük tedavi gördüğünü belirtti.