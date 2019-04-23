Orhan Gencebay sağlığına kavuştu... Sazı eline aldı
Göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan Orhan Gencebay, sağlığına kavuştu. Şarkıcı dostu Sibel Can, Orhan Gencebay'ın saz çaldığı görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.
Göğüs ağrısı nedeniyle geçtiğimiz günlerde kaldırıldığı özel bir hastanede yoğun bakıma alınan Orhan Gencebay, anjiyonun ardından ayağa kalktı. Yoğun bakımda müşahade altında tutulan ve rahatsızlandıktan 2 gün sonra sağlığına kavuşan Gencebay'ı dostları evinde ziyaret ediyor.
Aralarındaki sevgiyi her daim dile getirmekten bıkmayan şarkıcı Sibel Can da Gencebay'ı ziyaret edenler arasındaydı... Birlikte bir kare fotoğraf paylaşan Sibel Can, Gencebay'ın sazıyla yaptığı resitali de beğeniye sundu.
Gencebay'ın sağlığına kavuşması, hayranlarını çok sevindi.
''Gittim geldim''
Sevenlerinin duası ile ayağa kalktığını dile getiren Gencebay, "Gittim geldim. Ama şu an çok iyiyim. Üç stent takıldı, anjiyo oldum. Bu stentler takılmasa, anjiyo olmasam kalp spazmı geçirebilirmişim. Biz önlemimizi aldık. 19 yıl önce baypas olmuştum. Türk doktorlarımızdan Allah razı olsun.