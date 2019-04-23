Orhan Gencebay sağlığına kavuştu... Sazı eline aldı

''Gittim geldim''

Sevenlerinin duası ile ayağa kalktığını dile getiren Gencebay, "Gittim geldim. Ama şu an çok iyiyim. Üç stent takıldı, anjiyo oldum. Bu stentler takılmasa, anjiyo olmasam kalp spazmı geçirebilirmişim. Biz önlemimizi aldık. 19 yıl önce baypas olmuştum. Türk doktorlarımızdan Allah razı olsun.