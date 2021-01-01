Orhan Gencebay affetmedi sert konuştu: Bedelini ödeyecekler
Arabesk müziğin efsane ismi 76 yaşında Orhan Gencebay gazetecilere yaptığı açıklamada sert konuştu.
Fantezi müziğin usta sanatçısı Orhan Gencebay geçtiğimiz gün Bebek'te aracıyla seyir halindeyken görüntülendi. Gencebay basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Koronovirüs aşısı olacağını söyleyen Gencebay, ''Devletimiz ne diyorsa saygımızda, inancımızda sonsuzdur. Aşının kesinlikle büyük bir yararı var. Rivayetler var onlara kulak asmıyorum hiç. Bilim insanlarının ne söylediği önemli bizim için'' ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada kendisine edilen hakareti mahkemeye taşıyan usta sanatçı, konuyla ilgili soruları yanıtladı.
Orhan Gencebay, ''O davalardan kazandığım parayı hayır kurumlarına bağışlayacağım." dedi.