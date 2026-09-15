Organize İşler: Karun Hazinesi Netflix'te yayınlanacak! İşte tarih ve oyuncular

Organize İşler: Karun Hazinesi Netflix'te yayınlanacak! İşte tarih ve oyuncular

Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu kaleme aldığı "Organize İşler: Karun Hazinesi", sekiz bölümlük dizi formatıyla Netflix'te izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

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Organize İşler: Karun Hazinesi Netflix'te yayınlanacak! İşte tarih ve oyuncular - Resim: 1

Platformdan yapılan açıklamaya göre, yapımını BKM'nin üstlendiği dizi, 16 Ekim'de yayınlanacak.

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Organize İşler: Karun Hazinesi Netflix'te yayınlanacak! İşte tarih ve oyuncular - Resim: 2

"Organize İşler" serisinin iki filmlik sinema macerasının ardından dizi formatına taşınan yapımda, Asım Noyan ve çetesi bu kez gizemli bir hazine haritasının peşine düşüyor.

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Organize İşler: Karun Hazinesi Netflix'te yayınlanacak! İşte tarih ve oyuncular - Resim: 3

Hikayede Asım Noyan ve ekibi, ortaya çıkan hazine haritasının ardından acımasız rakiplerin ve uluslararası hazine avcılarının da dahil olduğu tehlikeli bir yarışın içinde kendilerini buluyor.

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Organize İşler: Karun Hazinesi Netflix'te yayınlanacak! İşte tarih ve oyuncular - Resim: 4

İstanbul'un sokaklarından yeraltı dehlizlerine uzanan macerayı konu alan dizinin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu, Rıza Kocaoğlu, Ersin Korkut, Okan Çabalar, Bensu Soral Baş, Atakan Çelik, Şükran Ovalı, Görkem Sevindik ve Demet Akbağ yer alıyor.

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Organize İşler: Karun Hazinesi Netflix'te yayınlanacak! İşte tarih ve oyuncular - Resim: 5

Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturduğu dizinin yapımcılığını ise Necati Akpınar üstlendi.

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Organize İşler: Karun Hazinesi Netflix'te yayınlanacak! İşte tarih ve oyuncular - Resim: 6
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Organize İşler: Karun Hazinesi Netflix'te yayınlanacak! İşte tarih ve oyuncular - Resim: 7
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Organize İşler: Karun Hazinesi BKM