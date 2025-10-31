Organ nakli oldu! Ünlü türkücü Orhan Hakalmaz'ın hastane yatağındaki son hali ortaya çıktı
Türk halk müziğinin güçlü sesi ve bağlama ustası türkücü Orhan Hakalmaz bir süredir gözlerden uzaktı. Sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ortaya çıkan Hakalmaz'ın organ nakli ameliyatı olduğu öğrenildi. Ünlü türkücü Orhan Hakalmaz sağlığına kavuşur kavuşman hemen sahnelere koştu. Son haline yorum yağdı...
Türk halk müziğinin usta ismi, bağlama üstadı Orhan Hakalmaz, hayatını bir süredir gözlerden uzak yaşıyordu. Ünlü türkücü Hakalmaz'ın sağlık sorunları yaşadığı ve organ nakli ameliyatı olduğu öğrenildi. Haberin ardından sevenleri merak etti. Türkücü Hakalmaz'ın son hali ortaya çıktı...
Yaşamını gözlerden uzak süren ünlü türkücü zor günleri geride bıraktı. Böbrek nakli olan ünlü türkücü sağlığına kavuşur kavuşmaz sahnelere geri döndü.
Hakalmaz, Organ Bağışı Haftası kapsamında tamamı doktor ve Organ Nakil Koordinatörlerinden oluşan Ayda1Detoks grubunun 46'ncı konserinde onur konuğu olarak sahne aldı.
Organ nakli sürecine dair yaşadıklarını anlatan ünlü isim; 'Benim için tekrar gençlik gibi bir şey oldu. Allah'a çok şükrediyorum. Yeğenim Ebru'nun tuttu. O da sağ olsun böbreğini verdi.' ifadelerini kullandı.