Ordu'ya özgü yöresel "evde kal" çağrısı dikkat çekti!
Ordu'da Altınordu Belediyesi şehrin dört bir yanında bulunan billboardlara ‘Orduca’ uyarılar yazarak vatandaşların ilgisini çekmeyi hedefledi.
Ordu'da Altınordu Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yaptı. Belediye, billbordlar hazırladı.
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Afişlerde "Evde Durun Daa", "Oturun Ottuuz Evde", "Az Öte Git Daa", "Evden Bir Yere Irganman" gibi yöresel sözlerle vatandaşın ilgisinin artmasının sağlandığı vurgulandı.
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Bu afişleri gören ve tebessüm eden vatandaşlar da yapılan çalışmanın Ordu’ya özgü olmasından dolayı hem mutlu olduklarını hem de uyarıları dikkate alacaklarını belirttiler.
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