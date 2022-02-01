BIST 2.019
DOLAR 13,38
EURO 15,08
ALTIN 778,25

Ordulu usta 1976 model Murat 124'e öyle bir şey yaptı ki bakan bir daha bakıyor

İhlas Haber Ajansı
Ordulu usta 1976 model Murat 124'e öyle bir şey yaptı ki bakan bir daha bakıyor

Ordu’nun Altınordu ilçesinde oto boyama ustası Mustafa Yücel, 1976 Murat 124 model model otomobilini farklı renklere boyadı. Yeşilin her tonunu barındıran otomobili görenler şaşkına dönüyor.

Ordulu usta 1976 model Murat 124'e öyle bir şey yaptı ki bakan bir daha bakıyor

Ordulu oto boya ustası Mustafa Yücel, yaklaşık 3 yıl önce Ankara'dan beyaz renk Murat 124 marka otomobil satın aldı. İlk olarak aracı farklı bir renge boyayan Yücel, sonrasında ise sevdiği renk olan yeşilin farklı tonlarını otomobilinde uygulamaya karar verdi. 

17
Ordulu usta 1976 model Murat 124'e öyle bir şey yaptı ki bakan bir daha bakıyor

Otomobilinin her bir kaporta parçasını farklı tonlardaki yeşile dönüştüren ve Ordu sokaklarında otomobili ile dolaşan Yücel, vatandaşlardan olumlu tepkiler aldığını ve aracı gören herkesin önünde fotoğraf çekilmek istediğini belirtiyor.

27
Ordulu usta 1976 model Murat 124'e öyle bir şey yaptı ki bakan bir daha bakıyor

Yaklaşık 25 yıldır sektörde hizmet veren oto boya ustası Mustafa Yücel, “Araç yaklaşık 3 yıldır bende. 1976 model Murat 124, bu aracı Ankara’dan almıştık ve aldığımızda beyaz renkti. Sonrasında farklı renklere boyadık ve en son yeşilin farklı tonlarında boyamayı düşündüm. Yapım aşaması çok kolay bir olay değil, emek isteyen bir iş. Tüm parçaları farklı renklere boyadığımız için epey uğraştırdı ancak sonuçta iş bittikten sonra güzel bir görsellik oluştuğunda insan memnun oluyor” dedi.

37
Ordulu usta 1976 model Murat 124'e öyle bir şey yaptı ki bakan bir daha bakıyor

Aracı satmayı düşünmüyorum, Allah izin verirse oğluma bırakacağım: Araca ilginin oldukça fazla olduğuna değinen Yücel, “En son 6-7 kişi aracın kaportasının üzerine çıkıp fotoğraf çekiniyordu. İlgi epey fazla, trafikte durduruyorlar ve satılık olup olmadığını, renklerini soruyorlar. Aracı satmayı düşünmüyorum, Allah izin verirse oğluma saklayacağım. İnşallah ölene kadar da bizde kalacak” ifadelerine yer verdi.

47