Ordulu öğretmen Atatürk'ten esinlendi! Yaptırdığı ev görenleri şaşırttı

“Mustafa Kemal Atatürk’ten esinlendim”

Kış aylarında merkezde, yazın ise baba ocağının bulunduğu Eyüplü Mahallesi’nde yaşadığını belirten Necmettin Usta, “Kiraz ağacını buraya rahmetli babam dikmişti. Küçük bir ağaçtı, daha sonra bana ev yapmak nasip oldu. Bu ağaç evimin tam balkonuna ve damına denk geldi. Sonra düşündüm ve Mustafa Kemal Atatürk’ün, Yalova’da bir ağaç için köşkün yerini değiştirdiği aklıma geldi. Ben de ‘Ulu Önder Atatürk böyle yapıyorsa, ben de çevreciyim böyle yapmam gerek’ diye düşündüm. Ustamla konuştum ama bana eve zarar vereceğini söylediler. Sonrasında ise böyle bir olay meydana geldi. Onun etrafını da ben ona göre bıraktım" dedi.