Ordu'dan araba çalıp İstanbul'a gelen 3 çocuğun itirafları şoke etti! Esencılıs'a gelmişler

Galeri sahipleri durumu hemen polise bildirdi. Güvenlik kameraları incelendiğinde, yüzlerini bile kapatmayan 3 hırsızın, polislerin suç kayıtları nedeniyle yakından tanıdıkları A.T., S.Ö. ve E.K. oldukları ortaya çıktı. E.K.’nın 8, A.T.’nin 21, S.Ö.’nün ise hırsızlık, tehdit gibi suçlardan 68 kaydı vardı. Polisler hemen 3 çocuğun evlerine gitti. Aileleri nerede olduklarını bilmiyordu. Çocuklar cep telefonundan arandı. Aileleri geri dönmelerini söyledi ancak kabul ettiremedi. Bir süre sonra da cep telefonlarını açmamaya başladılar. Ancak kendilerine yollanan mesajları görüyorlardı.