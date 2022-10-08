Ordu'daki gömülü bulunan bebek cesedi olayı! Tutuklanan kişi şoke etti
ORDU'dan son gelen haber dehşete düşürdü. Gömülü halde bulunan bebek cesedi olayında adliyeye sevk edilen anne çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, 11 Eylül tarihinde dünyaya gelen kız bebeğinin annesini gözaltına aldı. Bebeğin evde olmaması üzerine kadını sorguya alan polis ekipleri, kadının sorgusunda bebeğini gömdüğü bilgisine ulaştı.
Kadının itirafı üzerine evlerinin karşısında bulunan tarlada arama yapan polis ekipleri, gömülen bebeği çıkarttı. Bebeğin cesedi, otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili anne B.Ç. (26) ile yardım ettiği gerekçesi ile annenin kız kardeşi B.Ç. (23) dün gözaltına alındı. Emniyette ifadelerine başvurulan şüphelilerden kız kardeş B.Ç. emniyetten serbest bırakılırken, anne B.Ç. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.