Ordu'daki gömülü bulunan bebek cesedi olayı! Tutuklanan kişi şoke etti

Olayla ilgili anne B.Ç. (26) ile yardım ettiği gerekçesi ile annenin kız kardeşi B.Ç. (23) dün gözaltına alındı. Emniyette ifadelerine başvurulan şüphelilerden kız kardeş B.Ç. emniyetten serbest bırakılırken, anne B.Ç. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.