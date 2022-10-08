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Ordu'daki gömülü bulunan bebek cesedi olayı! Tutuklanan kişi şoke etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Ordu'daki gömülü bulunan bebek cesedi olayı! Tutuklanan kişi şoke etti

ORDU'dan son gelen haber dehşete düşürdü. Gömülü halde bulunan bebek cesedi olayında adliyeye sevk edilen anne çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Ordu'daki gömülü bulunan bebek cesedi olayı! Tutuklanan kişi şoke etti

Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, 11 Eylül tarihinde dünyaya gelen kız bebeğinin annesini gözaltına aldı. Bebeğin evde olmaması üzerine kadını sorguya alan polis ekipleri, kadının sorgusunda bebeğini gömdüğü bilgisine ulaştı. 

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Ordu'daki gömülü bulunan bebek cesedi olayı! Tutuklanan kişi şoke etti

Kadının itirafı üzerine evlerinin karşısında bulunan tarlada arama yapan polis ekipleri, gömülen bebeği çıkarttı. Bebeğin cesedi, otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Ordu'daki gömülü bulunan bebek cesedi olayı! Tutuklanan kişi şoke etti

Olayla ilgili anne B.Ç. (26) ile yardım ettiği gerekçesi ile annenin kız kardeşi B.Ç. (23) dün gözaltına alındı. Emniyette ifadelerine başvurulan şüphelilerden kız kardeş B.Ç. emniyetten serbest bırakılırken, anne B.Ç. ise  tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Ordu'daki gömülü bulunan bebek cesedi olayı! Tutuklanan kişi şoke etti
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