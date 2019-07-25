Ordu'da yolcu otobüsüyle minibüs çarpıştı! 3 kişi öldü 7 kişi yaralandı

3'ü kurtarılamadı

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Fatsa ve Ünye'deki devlet hastanelerine kaldırıldı. Ancak yaralılardan 3'ü tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.