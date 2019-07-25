Ordu'da yolcu otobüsüyle minibüs çarpıştı! 3 kişi öldü 7 kişi yaralandı

Ordu'da yolcu otobüsüyle minibüs çarpıştı! 3 kişi öldü 7 kişi yaralandı

ORDU'da yolcu otobüsüyle minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Yaralıların bazılarının da durumu ağır.

Ordu'da yolcu otobüsüyle minibüs çarpıştı! 3 kişi öldü 7 kişi yaralandı - Sayfa 1

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolcu otobüsüyle minibüsün çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 12.30 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu'nun Dolunay Mahallesi mevkisinde meydana geldi. 

16
Ordu'da yolcu otobüsüyle minibüs çarpıştı! 3 kişi öldü 7 kişi yaralandı - Sayfa 2

Samsun'dan Giresun yönüne giden, Görele Seyahat'a ait yolcu otobüsü, kavşaktan dönen minibüsle çarpıştı. Kazada, her iki araçtaki 10 kişi yaralandı.

26
Ordu'da yolcu otobüsüyle minibüs çarpıştı! 3 kişi öldü 7 kişi yaralandı - Sayfa 3

3'ü kurtarılamadı

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Fatsa ve Ünye'deki devlet hastanelerine kaldırıldı. Ancak yaralılardan 3'ü tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

36
Ordu'da yolcu otobüsüyle minibüs çarpıştı! 3 kişi öldü 7 kişi yaralandı - Sayfa 4

Yaralılardan bazılarının da sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. 

46