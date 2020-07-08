Ordu'da yetişen Akkuş Zambağı'nı koparmanın cezası 73 bin lira
ORDU'da ilk kez 1993 yılında tespit edilen ‘mis/Akkuş zambağı’nı kopartanlar 73 bin 747 lira ceza ödeyecek sebebi ise bakın neden.
Ordu’nun Akkuş ilçesinde yetişen ve ilk kez 1993 yılında tespit edilen ‘mis/Akkuş zambağı’nı kopartanlar, her bir kök için 73 bin 747 lira ceza ödeyecek.
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Kent genelinde 130’u endemik olmak üzere yaklaşık 700 kayıtlı bitki türüne ev sahipliği yapan Ordu, eşsiz doğasıyla da görenleri büyülüyor.
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Özellikle yaz aylarında yaylalarda ve yüksek rakımlı arazilerde, yetişin her tonunu barındıran alanlarda yetişen yüzlerce farklı çiçek, eşsiz manzaranın seyrini değiştiriyor.
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Akkuş ilçesinin dağlık bölgelerinde Haziran ayı içerisinde yetişen ve yaklaşık 20 günlük ömrü olan ‘mis/Akkuş zambağı' da ilk olarak 1993 yılında tespit edildi.
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