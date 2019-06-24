Ordu'da tirmit mantarı sezonu açtı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ordu'da tirmit mantarı sezonu açtı

Ordu'nun yüksek kesimlerinde yetişen ve güçlükle toplanan tirmit mantarı tezgahlarda yerini aldı.

Ordu'da tirmit mantarı sezonu açtı - Sayfa 1

Ordu'da yöresel bir lezzet olan tirmit mantarının sezonu açtı. Yüksek rakımlı bölgelerde ve bol yağış alan yerlerde yetişen tirmit, yaz aylarında Ordu'da sofraların vazgeçilmezi ürünleri arasında yerini alıyor.

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Ordu'da tirmit mantarı sezonu açtı - Sayfa 2

Ordu'da yaklaşık 10 gündür etkili olan yağışlar tirmit mantarını olumlu yönde etkilerken, sezonun ilk tirmitleri de tezgahları süslüyor.

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Ordu'da tirmit mantarı sezonu açtı - Sayfa 3

Kavurması, turşusu, mıhlaması yapılarak tüketilen, kendine has kokusu ve lezzetiyle insanların oldukça ilgisini çeken tirmit, tezgahlarda ‘dağ’ ve ‘tavuk’ çeşitleriyle satışa sunuluyor.

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Ordu'da tirmit mantarı sezonu açtı - Sayfa 4

Satıcıların da yüzünü güldüren tavuk tirmitin kilogramı 20 TL’den satılırken, dağ tirmiti olarak satılan mantar çeşidi ise 12 TL’den alıcı buluyor. 

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