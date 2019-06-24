Ordu'da tirmit mantarı sezonu açtı
İhlas Haber Ajansı
Ordu'nun yüksek kesimlerinde yetişen ve güçlükle toplanan tirmit mantarı tezgahlarda yerini aldı.
Ordu'da yöresel bir lezzet olan tirmit mantarının sezonu açtı. Yüksek rakımlı bölgelerde ve bol yağış alan yerlerde yetişen tirmit, yaz aylarında Ordu'da sofraların vazgeçilmezi ürünleri arasında yerini alıyor.
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Ordu'da yaklaşık 10 gündür etkili olan yağışlar tirmit mantarını olumlu yönde etkilerken, sezonun ilk tirmitleri de tezgahları süslüyor.
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Kavurması, turşusu, mıhlaması yapılarak tüketilen, kendine has kokusu ve lezzetiyle insanların oldukça ilgisini çeken tirmit, tezgahlarda ‘dağ’ ve ‘tavuk’ çeşitleriyle satışa sunuluyor.
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Satıcıların da yüzünü güldüren tavuk tirmitin kilogramı 20 TL’den satılırken, dağ tirmiti olarak satılan mantar çeşidi ise 12 TL’den alıcı buluyor.
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